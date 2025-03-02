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龜吼漁夫市集中繼市場5日起休市搬新家 新市集24日試營運

聯合報／ 記者邱瑞杰劉懿萱／新北即時報導
新北龜吼漁夫市集中繼市場暫停營業期間，市集旁的漁澳路「海鮮一條街」仍正常營業。記者王慧瑛／攝影
新北龜吼漁夫市集中繼市場暫停營業期間，市集旁的漁澳路「海鮮一條街」仍正常營業。記者王慧瑛／攝影

位於新北市萬里區龜吼漁港旁的龜吼漁夫市集，是民眾玩北海岸不可錯過的知名據點。為提供更優質的消費環境，原中繼市集將在3月5日起暫停營業，攤商將陸續搬遷至全新的市集，預計3月24日試營運。

龜吼漁夫市集自2014年開業以來，以販售自家漁船捕撈的優質海鮮及新北特產萬里蟹聞名全台。為提升銷售環境，新北市推動市集改建工程，新市集建築以萬里蟹為意象，採用圓弧鋼構屋頂象徵萬里蟹的身形，為兩層樓鋼筋混凝土建物。

全新的市集一樓設有32攤生鮮攤位，販售當季新鮮漁獲；二樓則設有12攤熟食攤位，並設置戶外觀海平台，提供舒適的用餐環境。目前龜吼漁夫新市集已完工，中繼市場將在3月5日起暫停營業，以利攤商搬遷與中繼市場拆除作業，新市集預計3月24日試營運。

新北市漁業處說明，龜吼漁夫市集坐落於美麗的維納斯海岸線旁，結合美景與美味，隨著市集升級，未來將提供更舒適的消費體驗。在中繼市場暫停營業期間，市集旁的漁澳路「海鮮一條街」仍正常營業，十多家海鮮餐廳持續供應當日直送漁獲，民眾仍可品嘗到道地海鮮美食。

海鮮 萬里蟹

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