台北市釋1470個工作機會 YouBike、君悅、OSIM都來了

台北市就業服務處明天起至3月7日共邀集30家企業，包括公共自行車租賃、旅宿餐飲、零售、服務、娛樂，清潔保全及照顧服務等企業辦理現場徵才活動。共釋出1470個工作機會，歡迎有求職、轉職、兼職等就業需求的民眾，親自至台北市各就業服務站參加現場徵才活動。

就服處表示，這次徵才活動地點3日在景美就服站，4日在北投及內湖就服站，5日在景美就服站，6日在信義、南港東明青銀及艋舺就服站，7日在西門就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時。

就服處指出，本周徵才廠商有微笑單車(YouBike)、台北六福萬怡酒店、富驛酒店、君悅酒店、美廉社、萊爾富、統康生活事業(Mia C‘bon頂級超市/家樂福超市)、全家、康是美、三商餐飲、添好運、麥當勞、摩斯漢堡、統一多拿滋、錢櫃、六角國際、皓群科技、新加坡傲勝全球(OSIM)、費米、中興保全科技、安橋公寓大廈管理、安橋保全、晶緻家、全日清、安馨居家長照、優活居家長照、安德利居家長照、暖心居家長照、嘉陞居家長照及采鋐照護伴隨居家長照等共計30家企業。

另外，主管和儲備主管職部分，有「六角國際」英格莉莉儲備幹部/店長45K-58K、副店長42K-55K、組長38K-50K；「台北六福萬怡酒店」餐廳主管-主任/領班40K-50K、中/西/員工餐廳廚師-領班/副領班/一廚40K-55K、莊福文教基金會募款行銷主任/專員40K-50K。

此外尚有餐飲部主任/領班與房務課房務領班等職缺；「添好運」店主廚53K起、店經理51K起、店副理/儲備店經理43K起；「富驛酒店」客房副理45K以上；「台北君悅酒店」客房部櫃檯組長40K起；「錢櫃」中班儲備幹部45.5K，歡迎有心轉換職場的求職朋友，把握更上層樓的好機會。

就服處指出，本周多家零售業亦積極招攬人才，包括全家、美廉社、萊爾富、康是美與統康生活(Mia C‘bon頂級超市/家樂福超市)等多家企業，共釋出上百職缺，包含儲備幹部、營運專員、支援大夜人員與門市兼職計時人員等多元職缺，門市據點眾多。另照顧人力需求部分，本次共邀請安馨居家、優活居家、安德利居家、暖心居家、嘉陞居家與采鋐居家等6家長照機構，共釋出56個照顧服員與督導員職缺，鼓勵具備照顧服務員資格的民眾積極應徵。