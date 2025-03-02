板橋7隻貓遭虐殺…新北動保處追查背後是非法繁殖場

新北市板橋區日前發生7隻貓遭虐殺，新北動保處獲報後與海山分局組成專案小組，33小時內破案，由於謝嫌飼養處散佈疫苗、藥品、催產素，每隻貓咪皆無取名，斷定為非法繁殖場，現場再救援16隻貓。

板橋區光環路日前有民眾通報發現5隻貓屍，經動保處、清潔隊清查現場，共帶回7隻貓屍解剖發現，死亡貓隻顱骨破裂、肋骨骨折、口鼻出血等明顯傷勢，疑遭重擊，隨即通報海山分局組成專案小組，33小時內逮捕犯嫌，再救援16隻貓咪。

海山分局調閱周遭監視器，發現謝姓計程車形跡可疑，經動保處查閱謝姓車主名下有9隻貓，海山分局向檢察官申請拘票獲准，至犯嫌住屋處，查獲飼養11大5小共16隻貓，以及催產素、 抗生素及動物疫苗。

謝嫌承認繁殖貓及以有價方式供人認養，也承認私自使用藥物注射予貓體內，但矢口否認虐貓，只承認因經濟不佳而棄貓。其住處為4樓頂層加蓋，其客廳、房間、頂樓計有多達30～40個荒廢或正使用貓籠。現場發現15隻母貓、1隻公貓，其中2隻哺乳貓，因年前應朋友要求而繁殖。

動保處調查，左鄰右舍指謝嫌長期販賣貓咪，周遭居民曾以1隻2000元購買。謝嫌表示，曾認養出2隻貓，每隻貓認養費用1500元。由於謝嫌飼養方式非一般民眾當寵物飼養，其飼養處散佈疫苗、藥品、催產素，每隻貓咪皆無取名，斷定為非法繁殖場。7隻貓虐死部分涉及刑責，由海山分局移送地檢署辦理。16隻貓由動保處全數沒入帶回。

動保處指出，非法繁殖將依據動物保護第22條第1項規定處10萬以上300萬元以下罰鍰。另依同法33-1條規定，終身不得飼養及認養動物。該貓無施打狂犬病疫苗，依據動物傳染病防治條例第13條第2項規定，處3萬元以上15萬元以下罰鍰。再依據獸醫師第30條未取得獸醫師資格擅自執行獸醫師業務者，處10萬元以上50萬元以下罰鍰，沒入所用藥械。