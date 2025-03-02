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遠雄廣場推10周年永續特展 康誥坑溪櫻花盛開 美照入列

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止遠雄廣場10周年慶，迎來3間全新餐飲品牌，圖為「MOU MOU美式漢堡」。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場10周年慶，迎來3間全新餐飲品牌，圖為「MOU MOU美式漢堡」。圖／遠雄廣場提供

每年到了櫻花季，新北市汐止區康誥坑溪成為賞櫻勝地，相距不遠的汐止iFG遠雄廣場廣場舉辦10周年永續特展，與汐止區公所和農會合作，同步舉辦汐止櫻花攝影展頒獎典禮，並展出攝影好手們捕捉春日之美的得獎作品。

汐止區長林慶豐今天表示，為了提升汐止文化櫻花季觀光效益，今年與農會合辦「文化櫻花」攝影比賽，邀請台北攝影學會理事長張照煥和前副理事長倪紀雄，以及台灣跨領域藝術學會理事李文峰擔任評審，從883件作品中選出金牌1名、銀牌2名、銅牌3名與佳作5名。獎作作品將在遠雄廣場1F創藝走廊展出至4月30日。

iFG遠雄廣場迎接10周年，昨除與區公所、農會合辦攝影比賽頒獎典禮，遠雄廣場總經理曾玉鳳也與林慶豐、文化里長余寶聰與攝影展得獎者等人，一同為遠雄廣場永續特展揭開序幕，回顧與汐止共同成長的美好時光，展望永續未來。

遠雄廣場10周年永續特展在1樓藝想花園展出至3月31日，透過珍貴影像紀錄遠雄廣場與汐止點滴，喚起大家對環境保護與社區發展的關注。活動現場還特別「手作環保盆栽」體驗，讓顧客親手種植綠色小植栽，落實環保行動，吸引親子參與，氣氛熱烈。

遠雄廣場表示，喜迎10周年慶，除辦展覽與頒獎典禮，也迎來3間全新餐飲品牌，為汐止美食地圖增添新亮點。「MOU MOU美式漢堡」試營運中，3月5日正式開幕，主打經典美式漢堡與豐富配料。「不只是沙拉」昨天開幕，全新型態沙拉體驗，顛覆大眾對健康餐飲的想像。「Huatian花甜」高顏值、厚餡馬卡龍，是不少甜點愛好者心中的夢幻品牌。

遠雄廣場表禦，10周年系列活動將陸續展開，無論是藝術展覽、環保體驗還是美食饗宴，都值得消費者造訪，一同感受融合永續與美好的視覺與味覺饗宴，相關訊息可上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

新北市汐止iFG遠雄廣場迎接10周年，永續特展昨揭幕，並與區公所、農會合辦攝影比賽頒獎活動，現場安排「手作環保盆栽」體驗活動，讓顧客親手種植綠色小植栽，落實環保行動。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場迎接10周年，永續特展昨揭幕，並與區公所、農會合辦攝影比賽頒獎活動，現場安排「手作環保盆栽」體驗活動，讓顧客親手種植綠色小植栽，落實環保行動。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場迎接10周年，汐止區長（右起）、文化里長余寶聰和遠雄廣場總經理曾玉鳳，共同出席特展活動。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場迎接10周年，汐止區長（右起）、文化里長余寶聰和遠雄廣場總經理曾玉鳳，共同出席特展活動。圖／遠雄廣場提供
新北汐止區公所、汐止農會和遠雄廣場，昨天合辦汐止櫻花攝影展頒獎典禮，展出攝影好手們捕捉春日之美的得獎作品。圖／汐止區公所提供
新北汐止區公所、汐止農會和遠雄廣場，昨天合辦汐止櫻花攝影展頒獎典禮，展出攝影好手們捕捉春日之美的得獎作品。圖／汐止區公所提供
新北汐止區公所、汐止農會和遠雄廣場，昨天合辦汐止櫻花攝影展頒獎典禮，展出攝影好手們捕捉春日之美的得獎作品。圖／汐止區公所提供
新北汐止區公所、汐止農會和遠雄廣場，昨天合辦汐止櫻花攝影展頒獎典禮，展出攝影好手們捕捉春日之美的得獎作品。圖／汐止區公所提供
新北市汐止iFG遠雄廣場迎接10周年，總經理曾玉鳳（左）與汐止區長（右）林慶豐共同主持特展揭幕儀式。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場迎接10周年，總經理曾玉鳳（左）與汐止區長（右）林慶豐共同主持特展揭幕儀式。圖／遠雄廣場提供
新北汐止區公所、汐止農會和遠雄廣場，昨天合辦汐止櫻花攝影展頒獎典禮，展出攝影好手們捕捉春日之美的得獎作品。圖／汐止區公所提供
新北汐止區公所、汐止農會和遠雄廣場，昨天合辦汐止櫻花攝影展頒獎典禮，展出攝影好手們捕捉春日之美的得獎作品。圖／汐止區公所提供

攝影比賽 櫻花季 汐止

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