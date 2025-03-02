新北拆除執照創新高加速推動都更 公會：正視地下監測、鄰損

內政部統計顯示，去年全台核發住宅類拆除執照達3753件，其中新北市核發1124件，創下新高，較2023年的706件增加418件，顯示新北市的都市更新進程加速。都市更新的推進雖能翻新老屋、提升居住安全，但同時也伴隨施工風險與居住成本上升等問題，成為關注焦點。

新北市議員黃心華指出，危老都更基地多數狹小，且緊鄰老舊建築，若施工不慎，恐導致鄰房傾斜或地基受損。他特別提及新北部分地區地質條件特殊，例如砂質土層與高地下水位，施工風險更高，建議市府應訂定更嚴格的開挖審查與監測規範，以避免類似去年三重發生的工安事件再度上演。

對此，工務局施工科長陳俊翰表示，市府已要求拆除廠商遵循環保局噪音管制規定，並做好安全維護措施。此外，面積較大的營建廢棄物將在現場分類，可回收的磚塊、混凝土等將送至合法土質場處理，廢鋼筋、水管與玻璃等則交由環保體系回收，減少對環境的衝擊。

新北市建築師公會理事長汪俊男認為，單純拆除老舊建築通常不會對鄰房造成嚴重影響，真正需要關注的是重建時的地下室開挖工程。他強調，若與鄰地過近或未妥善評估地下水與土壤結構，可能導致鄰房下陷或受損，因此施工前的調查與監測尤為重要。

都市更新帶來建築品質提升，但房價與租金上漲的問題同樣不容忽視。黃心華指出，老屋翻新後價格勢必上揚，租金也可能隨之上漲，恐讓經濟弱勢的居民被迫遷往更偏遠地區。他呼籲市府應積極推動社會住宅等多元居住方案，確保都更的效益能被更多市民共享。

針對都更拆除帶來的影響，居民看法不一。住在新北市中和區的56歲李姓婦人擔心施工安全，認為「三重曾發生地基下陷事件，房子是我們一輩子的積累，當然會怕。」但也有支持的聲音，同樣住在中和區的47歲牛姓男子則認為，「這裡很多老房子早該改建，很多都漏水或水管老舊，都更後住起來會更安心。」