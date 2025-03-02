北市智慧停車柱 去年開錯1.7萬張單

台北市智慧停車柱約占全市2.2%，去年開出76.5萬張停車單，錯誤率2.33%換算約1.7萬張，議員發現申訴案件卻僅142件，恐有許多民眾不知「開錯」，未來若擴大實施，情況恐更嚴重。北市停管處指出，若發現溢收會退費，並持續優化系統。

北市至今年1月底，全市路邊收費汽車停車位共計4萬7164格，其中裝設智慧停車柱1068格，減少人力開單，停車管理更有效率。

有駕駛指出，停智慧停車格下午3點停到5點，原本只要只要50元，但駛離時一另台車跟著停進去，疑似感應不佳，未偵測到車子離開，停車費繼續算，直到後車離開，讓他多繳20元。

議員曾獻瑩指出，智慧停車柱開單錯誤率2.33%，申訴案件僅有142件，申訴比率極低，恐有多數民眾未曾發現被呢開錯單，或因金額小不想申訴，選擇自行吸收錯誤收費，建議市府提供更透明的查詢系統。

北市停管處表示，開單出錯的原因，可能是電力不夠造成不靈敏，或是強光、天候、角度影響，廠商有時仍需要派人員巡查，若民眾申訴，若屬設施設備的失誤，都會從寬認定並退費。

停管處也說，智慧停車柱採委外經營，市府對廠商的要求是開單準確率需達95%以上，2.33%錯誤率仍在可容許範圍內，但開錯張數高達1.7萬多張，確實有必要找出可能的系統漏洞。

停管處指出，目前契約規定，智慧開單設備上線前，廠商要檢測資料傳輸正確及即時性，查驗通過後才可上線執行開單，設備啟用後，若有異常狀態，廠商必須盡速修復，如有錯單情形，可依契約裁罰。

另外，停管處未來重新辦理契約招標時，增加履約條約，將不定期抽測開單設備系統是否維持正常運作，並將常見錯誤情形轉知開單廠商，列教育訓練，以利開單員巡場時能立即回報異常。