萬金杜鵑花展揭幕 「五寶綠珠」雜交育新品矚目
新北萬金杜鵑花展今天開幕，展示花農「杜鵑博士」柳枝芳自行育成特殊作品；他耗時10年，以海外引進的「五寶綠珠」杜鵑，結合其他品種雜交培育而成，且無杜鵑蜜斑，令人驚奇。
農業局表示，全台年產量600萬株杜鵑花，多來自萬里、金山區，今年展出13組杜鵑花藝作品。另外，「杜鵑美術館」展出22種特殊品種杜鵑，包括正紅色、花朵小巧可愛，花瓣像玫瑰的新品種。
承接父親苗木產業的柳枝芳，投入育苗與開發新品系20餘年，他醉心於雜交研發新品系杜鵑，手寫的基因紀錄本，每次實驗都要4年以上才會揭曉答案；其培育出600種新品系，被譽為「杜鵑博士」。
這次花展，有2株是柳枝芳以杜鵑育種專家陳念舟自中國所引進的「五寶綠珠」稀有特殊品種杜鵑，與其他品種杜鵑雜交，耗時近10年培育而成。
柳枝芳告訴中央社記者，「五寶」指的是花色多變，絢麗多彩，且「同枝異色」，同一枝條卻開出不同的花色；花心則有一顆綠珠，是花朵中的續生花蕾，等外層花瓣凋謝，幼蕾續開，有種東方特有的淡雅宜人風韻。
柳枝芳說，杜鵑最受矚目是花瓣上的「杜鵑蜜斑」，是吸引昆蟲採蜜的指引。配種的神奇魔力是，無法猜透植物基因最後如何呈現，蜜斑會如何分布。這次展出的「五寶綠珠」雜交新品種，並無杜鵑蜜斑，令人驚奇。
「萬金杜鵑花展」今天揭幕，市府農業局表示，雙展區除在萬里區瑪鋉溪打造1公里的花卉廊道，也金山區打造「杜鵑美術館」，展期至3月30日為止，歡迎大家賞花。
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