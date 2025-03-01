防車位久占 板橋新莊等地3/1新增10處機車收費

照片取自新北市政府

新北市府為提升大眾運輸場站周邊路邊機車停車格周轉率，杜絕廢棄車輛久占、停車空間公平共享，土城區捷運永寧站等8處捷運及火車站周邊路邊機車格自3月1日起收費管理，收費時間為周一至周五9:00~17:00，兼具滿足捷運站周邊居民下班返家停車需求。

交通局長鍾鳴時表示，全市共有39萬7千餘格機車格，原僅75處公有路外停車場及板橋府中商圈、土城海山捷運站及淡水老街等地區實施收費管理。自113年8月1日新增8處捷運站路邊機車格收費管理，收費路段機車停車周轉率提升60%，平均停車格使用次數提升至1.7次/日。更依據「新北市公有停車場管理自治條例」順利排除逾100輛的久停或欠費車輛，把停車位清出來，讓大家都能公平共享，安心停放。

交通局表示，因實施機車停車收費管理成效良好，今年3月1日將增加土城區永寧站、中和區永安市場站、永和區頂溪站、三重區菜寮站、新莊區新莊站、鶯歌區鶯歌及鳳鳴火車站等8處大眾運輸場所周邊路段，及新店區十四張歷史公園、三峽區大學路的路邊機車格實施收費，共計4,151格，路邊機車格收費比例達全市3.1%。

新北市交通局推出三項路邊機車停車優惠措施，「每日一張單」為同一車輛、同一日停放於新北市不同路段的路邊機車收費停車格，每日只收1次停車費，當日將不再開立停車單；另「路邊機車停車定期票」每張定價新臺幣399元，民眾可自啟用日起30日內不限次數、路段停放於新北市路邊機車停車格。

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