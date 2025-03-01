16年不吃不喝才能買房 台北年輕人成躺平族

台北房價高，去年12行政區的新屋單價均破百萬元，民眾得要16.6年不吃不喝才買得起，文山區里長大嘆都更難、新屋也買不起，不少人被迫「脫北」，也有年輕人放棄買房、生子夢想，成了「躺平族」。

大家房屋企畫研究室公關主任賴志昶觀察，近兩年房價漲幅較大的行政區就屬萬華、文山、南港3地，2023年萬華、文山尚有均價百萬元以下的預售屋，由於知名品牌皇翔建設、元利建設分別進駐，順勢帶動當地房市，到了去年，萬華、文山的均價都已經破百萬元。

元利建設新建案就在文山區華興里，里長陳峙穎直言里內近年房價漲得特別誇張，他2018年底剛上任還有50萬至60多萬元的中小型建案預售屋，如今都已漲到80幾萬、甚至90萬元，6年來漲幅多達3、4成。

他提到，以前外界總說文山區房價不漲不跌，但是卻被捷運南環段議題一再帶動，未來開工勢必會再有一波炒作，恐造成當地房價過度反應。

陳峙穎說，以前市中心房價真的太貴，可能造成外溢效應，加上文山區房價親民，不少民眾會選擇落腳在此，然而在地老房子多，許多住戶面臨都更困難，想要換新屋也買不起，就會被迫遷出文山區，搬家至鄰近的新北、桃園等地，「因為在北市真的買不起。」

台北民眾陳小姐認為北市房價之高，已經讓「房價所得比」失去意義，什麼16年不吃不喝才能買到房子？這個陳述荒謬至極，就算做得到不吃不喝，等到15年後房價又要翻倍再翻倍，下地獄還比較快。

陳小姐說，在北市買房曾是她的人生目標之一，所以一踏入職場便認真工作、省吃儉用，別人逛網拍她在找接案，朋友買名牌包她還背路邊攤，終於於新冠疫情期間存到第一桶金，也在南港區看上一間約20坪的新古屋，但屋主開價約1200萬元，她根本拿不出至少240萬元的頭期款，就算到處信貸順利買下了，也還不出貸款。

她直言，2025年不再勒緊褲帶生活，只想著活在當下享受人生，反正戶頭數字累積的速度永遠跟不上房價飆漲的幅度，成為有產階級的目標已經遙不可及，努力又有何用？自己過得舒服比較重要，她也不想再生育下一代，讓孩子過這種痛苦、沒有意義的生活。