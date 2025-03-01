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影／侯友宜打造萬金杜鵑景觀賽 杜鵑美術館展出明朝血統新品種

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
首場杜鵑景觀園藝競賽由浪花花藝作品「門前」奪冠，創作者陳艾琳說，競賽主題「打造屬於心裡的花園」。記者游明煌／攝影
首場杜鵑景觀園藝競賽由浪花花藝作品「門前」奪冠，創作者陳艾琳說，競賽主題「打造屬於心裡的花園」。記者游明煌／攝影

新北市府跨界合作辦理推動萬金杜鵑品牌，今年首辦杜鵑景觀園藝競賽，市長侯友宜今出席頒獎，今年採雙展區，展期自2月27日至3月30日，金山除展示12座杜鵑花藝作品，還有全台唯一杜鵑美術館，花農柳枝芳自行育成特殊品種杜鵑，是自明朝遺留至今的五寶綠珠杜鵑，耗時近10年自行雜交培育而成。

CNFlower創辦人凌宗湧與藝術家及新銳設計師們，在金山展區打造12組令人驚豔的杜鵑花藝作品。首場杜鵑景觀園藝競賽由浪花花藝作品「門前」奪冠，創作者陳艾琳說，競賽主題「打造屬於心裡的花園」，她以老家的杜鵑庭院為發想，與花農游金和聯手，以6種不同品系的杜鵑，妝點木門、老甕，打造記憶中那片開滿杜鵑的庭院，找到屬於自己的溫暖回憶。

侯友宜說，全台第一、年產量達600萬株的杜鵑花來自萬里、金山，市府推動萬金杜鵑品牌，迄今已榮獲10項國際大獎肯定。今年萬金杜鵑以萬里、金山雙展場型式辦理，共展出13組杜鵑花藝作品，在金山中山溫泉公園展區打造全台唯一的杜鵑美術館，有很多柳枝芳精心培育新品種；萬里展區則在萬里觀光公園及瑪鋉運動公園。

侯友宜說，展出22種特殊品種杜鵑，像是正紅色、花朵小巧可愛，花瓣像玫瑰的新品種杜鵑，是由花農柳枝芳以杜鵑育種專家陳念舟老師從國外所引進自明朝遺留至今的五寶綠珠杜鵑耗時近10年自行雜交培育而成。　　

新北市農業局表示，花展例假日金山展區現場安排街頭藝人音樂表演、小農市集及品牌皮雕、手作盆花、植物染等手作體驗，還有拍照打卡送限量品牌美植袋等好康，在地40家店家也一同響應，民眾可上農業局稼日蒔光FB及萬金杜鵑官網查詢諸多加碼好康。另外萬金杜鵑攝影比賽也開跑，收件期間自4月1日至13日，報名資訊可上萬金杜鵑官網（https://www.wanjinazalea.com.tw/）查詢。

正紅色、花朵小巧可愛，花瓣像玫瑰的新品種杜鵑，是由花農柳枝芳以杜鵑育種專家陳念舟老師從國外所引進自明朝遺留至今的五寶綠珠杜鵑耗時近10年自行雜交培育而成。記者游明煌／攝影
正紅色、花朵小巧可愛，花瓣像玫瑰的新品種杜鵑，是由花農柳枝芳以杜鵑育種專家陳念舟老師從國外所引進自明朝遺留至今的五寶綠珠杜鵑耗時近10年自行雜交培育而成。記者游明煌／攝影
新北市府跨界合作辦理推動萬金杜鵑品牌，今年首辦杜鵑景觀園藝競賽，市長侯友宜今出席頒獎。記者游明煌／攝影
新北市府跨界合作辦理推動萬金杜鵑品牌，今年首辦杜鵑景觀園藝競賽，市長侯友宜今出席頒獎。記者游明煌／攝影
新北市府跨界合作辦理推動萬金杜鵑品牌，今年首辦杜鵑景觀園藝競賽，市長侯友宜今出席頒獎。記者游明煌／攝影
新北市府跨界合作辦理推動萬金杜鵑品牌，今年首辦杜鵑景觀園藝競賽，市長侯友宜今出席頒獎。記者游明煌／攝影
新北市府跨界合作辦理推動萬金杜鵑品牌，今年首辦杜鵑景觀園藝競賽，市長侯友宜今出席頒獎。記者游明煌／攝影
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首場杜鵑景觀園藝競賽由浪花花藝作品「門前」奪冠，創作者陳艾琳說，競賽主題「打造屬於心裡的花園」。記者游明煌／攝影
首場杜鵑景觀園藝競賽由浪花花藝作品「門前」奪冠，創作者陳艾琳說，競賽主題「打造屬於心裡的花園」。記者游明煌／攝影

侯友宜 杜鵑花 金山

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