都拎大容量提袋！台中新光三越取物首日 地下一、二樓狀況曝

台中新光三越百貨氣爆案逾2周，今天開放324名櫃哥、櫃姐入內取物，開放地下2樓到地上4樓。上午10時開始，櫃哥櫃姐陸續到新光三越外排隊登記進入，進入時提著大袋子，出來後袋子內已經裝滿物品；雖然已經10多天沒人顧，地下1、2樓的狀況尚可，也無強烈異味。

新光三越日前提送臨時人員進出的相關安全計畫，昨天獲得中市府都發局同意備查，從3月1日到6日，每天上午10時到下午4時40分分層、分時段開放登記在冊的櫃哥櫃姐入內，取回館內的私人物品；櫃內貨品數量較多，須使用電梯等設備，目前尚無法取出。

上午10時許，首批櫃哥櫃姐抵達新光三越後門，步行者從1樓進入，騎車或開車則駛入地下停車場，從地下3樓進入，入內前都要拿出身分證或員工證，並配戴識別卡、工地安全帽；其中1名櫃姐表示，僅是回來取私人物品，目前在家上班，公司尚未指示下一步安排。

每一批櫃哥櫃姐有40分鐘時間拿取物品，多數人20分鐘左右就會離開，盡量不在大樓內久待。11時許第二批櫃哥櫃姐準備進入，有人自己準備機車安全帽，也有人打算使用新光三越配發的工地安全帽，所有人的共通點是拎著大容量提袋，甚至有人拖了2行李箱。

1名櫃姐從大樓走出時，左右手各提著一大包物品，她說櫃位同事商量由她統一來拿，所以2大袋是整個櫃位的私人物品，看起來才會這麼多；除此之外，也有櫃哥櫃姐要取回訂金單、維修單等單據，有晚班的櫃姐要拿回制服，這幾天沒制服穿還新買了1件。