智慧停車「真的智慧？」北市議員曝去年開錯1.7萬張單

台北市推動智慧停車系統，部分路邊停車格陸續改用智慧停車柱開單。議員曾獻瑩指出，去年智慧停車柱共開出76.5萬張停車單，錯誤率2.33%，換算下來一年約有1.7萬張停車單出錯，申訴案件卻僅142件，不容忽視。北市停管處指出，若發現溢收會退費，並持續要求廠商改進、優化系統。

台北市至今年1月底，全市路邊收費汽車停車位共計4萬7164格，其中裝設智慧停車柱1068格，曾獻瑩指出，智慧停車柱可提升停車管理的效率，但數據顯示，智慧停車柱開單錯誤率2.33%，申訴案件僅有142件，申訴比例極低。

恐有多數民眾未曾發現被開錯單，或因金額小不想申訴，選擇自行吸收錯誤收費，建議市府應檢討現行錯誤開單狀況，並提供更透明的查詢系統，讓民眾能方便確認。

北市停管處表示，開單出錯的原因，可能是電力不夠造成不靈敏，或是強光、天候、角度影響，廠商有時仍需要派人員巡查，若民眾申訴，若屬設施設備的失誤，都會從寬認定並退費。

停管處也說，智慧停車柱採委外經營，市府對廠商的要求是開單準確率需達95%以上，2.33%錯誤率仍在可容許範圍內，但開錯張數高達1.7萬多張，確實有必要進一步分析與討論，找出可能的系統漏洞來改善。

停管處指出，依目前契約規定，路邊格位智慧開單設備實際上線前，都會辦理設備查驗，檢測設備是否功能是否正常，以及資料傳輸正確性及即時性，查驗通過後始可上線執行開單作業。設備啟用後，開單廠商需持續維護設備正常開單，若有異常狀態，必須盡速修復，如有錯單情形，可依契約罰則裁罰。

另外，停管處未來重新辦理契約招標時，增加履約條約，將增加定期檢查及不定期抽測開單設備系統是否維持正常運作。並將常見錯誤情形轉知開單廠商，列入教育訓練，以利開單員於巡場時遇異常狀況，能立即回報並通知技術人員前往修復或改善，加速系統恢復速度，提供正常停車計費服務。