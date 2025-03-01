快訊

5年前罹帕金森症！日本「6億綜藝天王」三野文太病逝

浪浪收容所陷火海！熱心男「衝煉獄救出3籠毛孩」 驚險救援過程曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

智慧停車「真的智慧？」北市議員曝去年開錯1.7萬張單

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市裝設智慧停車柱。圖／北市府提供
北市裝設智慧停車柱。圖／北市府提供

北市推動智慧停車系統，部分路邊停車格陸續改用智慧停車柱開單。議員曾獻瑩指出，去年智慧停車柱共開出76.5萬張停車單，錯誤率2.33%，換算下來一年約有1.7萬張停車單出錯，申訴案件卻僅142件，不容忽視。北市停管處指出，若發現溢收會退費，並持續要求廠商改進、優化系統。

台北市至今年1月底，全市路邊收費汽車停車位共計4萬7164格，其中裝設智慧停車柱1068格，曾獻瑩指出，智慧停車柱可提升停車管理的效率，但數據顯示，智慧停車柱開單錯誤率2.33%，申訴案件僅有142件，申訴比例極低。

恐有多數民眾未曾發現被開錯單，或因金額小不想申訴，選擇自行吸收錯誤收費，建議市府應檢討現行錯誤開單狀況，並提供更透明的查詢系統，讓民眾能方便確認。

北市停管處表示，開單出錯的原因，可能是電力不夠造成不靈敏，或是強光、天候、角度影響，廠商有時仍需要派人員巡查，若民眾申訴，若屬設施設備的失誤，都會從寬認定並退費。

停管處也說，智慧停車柱採委外經營，市府對廠商的要求是開單準確率需達95%以上，2.33%錯誤率仍在可容許範圍內，但開錯張數高達1.7萬多張，確實有必要進一步分析與討論，找出可能的系統漏洞來改善。

停管處指出，依目前契約規定，路邊格位智慧開單設備實際上線前，都會辦理設備查驗，檢測設備是否功能是否正常，以及資料傳輸正確性及即時性，查驗通過後始可上線執行開單作業。設備啟用後，開單廠商需持續維護設備正常開單，若有異常狀態，必須盡速修復，如有錯單情形，可依契約罰則裁罰。

另外，停管處未來重新辦理契約招標時，增加履約條約，將增加定期檢查及不定期抽測開單設備系統是否維持正常運作。並將常見錯誤情形轉知開單廠商，列入教育訓練，以利開單員於巡場時遇異常狀況，能立即回報並通知技術人員前往修復或改善，加速系統恢復速度，提供正常停車計費服務。

北市 退費

延伸閱讀

北市公園有刑案達289件？ 議員：恐成治安死角籲導入AI

北市補助汰換熱水器預算大砍4分之1 議員批：恐成安全破口

大S驟逝家屬選「樹葬」 議員曝北市花葬人數更翻倍成長

北市校園設光電球場意願低2年僅5校 發電效益差、居民反對成阻力

相關新聞

智慧停車「真的智慧？」北市議員曝去年開錯1.7萬張單

台北市推動智慧停車系統，部分路邊停車格陸續改用智慧停車柱開單。議員曾獻瑩指出，去年智慧停車柱共開出76.5萬張停車單，錯...

出席捐血活動 蔣萬安盼打造更好的醫護工作環境

台北市長蔣萬安上午出席114年「大大攜手，讓愛延續」捐血活動 ，預期活動將可募集達12000袋熱血，大大慈善基金會董事長...

板橋再添YouBike站點 新北美樂地2.0活化閒置空地

新北市政府持續推動「新北美樂地2.0」專案，積極活化閒置空間，讓市民擁有更便利的公共設施。近日，養工處在板橋區民生路二段...

新北巿財政資源少 侯友宜感謝深丘福德宮長年捐贈

新北市長侯友宜今出席深丘福德宮舉辦的「福德正神聖誕千秋參拜暨警安基金、新住民關懷計畫基金、社福公務機車及環保監視器捐贈儀...

新北增4151收費機車格 多位在捷運、火車站周邊

新北市交通局宣布，3月1日起，土城區捷運永寧站等8處捷運及火車站周邊路邊機車格收費管理，共4151格，全市路邊機車格收費...

廣角鏡／百年草厝

新北市深坑區炮子崙山區一間百餘年土角厝「林家草厝」，沒有華麗裝潢，茅草覆蓋的屋頂、山石堆砌的牆壁，有著祖輩傳承的茶香與土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。