板橋再添YouBike站點 新北美樂地2.0活化閒置空地

新北市政府持續推動「新北美樂地2.0」專案，積極活化閒置空間，讓市民擁有更便利的公共設施。近日，養工處在板橋區民生路二段226巷8弄設置全新YouBike站點，成功解決長期違停與環境髒亂問題，同時讓當地居民與通勤族享有更便捷的單車轉乘服務。

工務局指出，該處原為一處市有未開闢土地，長期遭鐵皮屋占用，經協調拆除後，雖恢復公有空間，卻因閒置導致汽機車違停問題頻傳，影響鄰近住戶生活品質，也帶來環境髒亂的隱憂。因此，市府各相關單位積極盤點空間，決定導入YouBike站點，以公共設施取代閒置空間，提升當地通勤便利性。

養工處表示，此案經多次會勘研議，包括里長、交通局、板橋區公所及警察局等單位均共同參與討論，最終決議設置YouBike 2.0站點，以服務鄰近居民及通勤族。整體工程經費約42萬元，活化面積近56平方公尺，由養工處負責鋪設地坪，板橋區公所與警察局協助繪製紅線，並由交通局設置YouBike站點，提供21個單車停車柱。完工後，不僅解決違停亂象，更進一步提升當地公共交通的接駁效率。

華江里長黃發達認為，華江里人口密集，約有9000多位居民，加上周邊捷運族眾多，YouBike的需求量相當高，過去里民常需與捷運族爭搶單車，如今站點增設後，可大幅提升居民使用便利性。