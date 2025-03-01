新北巿財政資源少 侯友宜感謝深丘福德宮長年捐贈

新北市長侯友宜今出席深丘福德宮舉辦的「福德正神聖誕千秋參拜暨警安基金、新住民關懷計畫基金、社福公務機車及環保監視器捐贈儀式」，感謝宮廟長年投入公益，持續回饋社會。

今年福德宮捐贈新北市政府社福公務機車、環保無線監視器還有警安、新住民關懷計畫基金。展現地方與政府攜手合作，共同打造更安全、更宜居的城市。

侯友宜表示，深丘福德宮長年以來積極投入公益，無論是提供清寒學生獎學金、捐贈消防車、富康巴士，或是在疫情期間出錢又出力，都充分展現了發揚土地公精神、關懷市民的宗旨。這次在福德正神聖誕千秋之際，福德宮再次發揮善心，不僅捐贈警安基金、新住民關懷計畫基金，還捐助社福公務機車、環保監視器，今天更慷慨捐贈137萬元，讓政府有更多資源能夠用來照顧市民。

「福德宮不僅讓這裡香火鼎盛，更是市政府的重要後盾，讓我們有辦法用心用力照顧市民。」侯友宜感謝福德宮的善行義舉，並說自己每次經過廟前，車子都一定會停下來，雙手合十向土地公祈求，保佑市政順利發展，讓新北市民平安幸福。

侯友宜也提到，新北市的財政資源相較其他直轄市相對不足，「我們新北市平均一個人的預算才4萬多，旁邊的(台北市）已經7萬多，新北是六都最少，全國也是吊車尾。」