新北增4151收費機車格 多位在捷運、火車站周邊

新北市交通局宣布，3月1日起，土城區捷運永寧站等8處捷運及火車站周邊路邊機車格收費管理，共4151格，全市路邊機車格收費比率達3.1%，收費時間為周一至周五上午9時至下午5時。

不少路邊機車格長期被久占，新北近年陸續將機車格納入收費管理，機車位有比較好找。鶯歌黃太太表示，她經常騎車到鶯歌火車站轉乘上班，過去車站周邊機車位非常難尋，不然就是要停非常遠，若周邊能透過收費管理，一天20元負擔不會太大，勢必更能增加民眾使用大眾運輸通勤的意願。

但住在板橋府中的劉小姐則認為，愈來愈多車格收費，對周邊住戶有一點壓力，希望能夠開闢更多車格，滿足更多人需求。

交通局長鍾鳴時說，3月起增加土城區永寧站、中和區永安市場站、永和區頂溪站、三重區菜寮站、新莊區新莊站、鶯歌區鶯歌及鳳鳴火車站等8處大眾運輸場所周邊路段，及新店區十四張歷史公園、三峽區大學路的路邊機車格實施收費。

交通局說，路邊機車停車定期票每張399元，自啟用日起30日內不限次數、路段停放於路邊機車停車格，可多利用。