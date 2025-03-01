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二殯回饋金擴大補償範圍 北市允研議

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北報導
北市殯葬處懷愛館（原第二殯儀館）量能增加，地方盼二殯回饋金應該重新修訂。本報資料照片
北市殯葬處懷愛館（原第二殯儀館）量能增加，地方盼二殯回饋金應該重新修訂。本報資料照片

北市第一殯儀館拆除後，量能轉移至位於大安區的第二殯儀館（懷愛館），地方指出，環境衝擊擴及其他行政區，二殯回饋金補償範圍除了大安區，應擴大到鄰近的信義、文山2區，否則發的標準沒道理。北市殯葬處允諾蒐集各方意見後研議。

台北市第二殯儀館每年發放回饋金超過2千萬元，發給各里長統籌運用大多辦活動或買禮品給里民。依據「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」規定，回饋金補助範圍包括殯儀館所在行政區及所在地同心圓1公里內。

目前除了大安區外，鄰近的文山區興昌、興泰及興旺共3里，以及信義區黎忠、黎平及黎安共3里也納入發放範圍。

「發放標準沒有道理。」一名信義區里長表示，他的里接近二殯，但二殯設在大安區，大安區不論離二殯遠近的里都能拿到回饋金，有的里距離殯儀館甚至比他的里還遠，希望回饋金擴大範圍，如果錢多一點，當然對里內事務運作更加有益。

松山、信義區議員秦慧珠等人日前與市長蔣萬安「便當會」，建議檢討調整殯儀館回饋金發放範圍。

秦慧珠說，去年一殯拆除後，殯葬量能轉移到二殯，帶來的噪音、汙染、交通等問題，對周遭環境衝擊更大，但除了去年議長戴錫欽開一次協調會，北市府始終無作為。

北市殯葬處表示，經過近半年觀察，民俗旺日時，確有因治喪或公祭車輛湧入，致辛亥路3段有交通阻塞，也加派義交人力、規畫調撥車道、設置停車場接駁專線及協請派出所支援等方式，紓緩交通。

至於回饋金範圍，殯葬處指出，2019年以來陸續有里長或是議員建議，殯葬處亦曾於2020年發布修正草案，但有很多不同意見，該次修正草案未能成法，將持續溝通蒐集並整合各方意見後，再研議。

北市府 殯葬處 第一殯儀館

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