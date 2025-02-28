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北市7處社宅開放申請 3月5日起「先到先辦、隨到隨辦」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市7處社宅共83戶開放民眾申請，採「先到先辦、隨到隨辦」掛號郵寄方式受理，申請時間為3月5日上午8時至19日下午5時。此為福星社宅。圖／台北市住都中心提供
北市7處社宅共83戶開放民眾申請，採「先到先辦、隨到隨辦」掛號郵寄方式受理，申請時間為3月5日上午8時至19日下午5時。此為福星社宅。圖／台北市住都中心提供

北市7處社宅開放民眾申請，包含福星、木柵、廣慈1區、廣慈2區、新奇岩、青年2區、中南，台北住都中心採「先到先辦、隨到隨辦」掛號郵寄方式受理，不開放臨櫃收件，申請時間從3月5日上午8時至19日下午5時。

福星、木柵、廣慈1區、廣慈2區、新奇岩、青年2區、中南社宅，分別坐落在萬華、文山、信義、北投、南港等區，因建物老舊改善等因而改建為社宅。

住都中心說明各社宅空戶狀況，福星一房型20戶，青年2區一房型27戶、二房型15戶、三房型11戶，新奇岩一房型5戶，中南一房型3戶、二房型2戶，一共83戶；木柵、廣慈1區、廣慈2區則無空戶釋出。

住都中心指出，申請人填寫申請書並備妥相關文件，於受理申請時間3月5日上午8時至19日下午5時截止前，掛號郵寄至住都中心資產經營部辦公室。

住都中心表示，此次「隨到隨辦」招租依各社宅及房型，應備文件備齊並經審查合格者，始列入候租名冊依序遞補承租。

目前無空戶出缺者，此次先行收件，並依申請時間序建立候補名冊，待有空戶出缺，再另行通知遞補。詳情可至安心樂租網或住都中心官網查詢。

文件 社宅

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