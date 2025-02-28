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北市二殯回饋金應給誰？ 信義區里長：發放標準沒道理

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立第二殯儀館（台北市懷愛館）。本報系資料照
台北市立第二殯儀館（台北市懷愛館）。本報系資料照

北市一殯拆除後，二殯（懷愛館）作業量大增，議員建議檢討二殯回饋金發放範圍，殯葬處則持續蒐集整合各方意見，再行研議。信義區里長指出，大安區不論離二殯遠近的里，有的里還比自己的里遠，都能拿到回饋金，直呼發放標準沒道理。

二殯每年回饋金逾2000萬元，發放給各里長統籌運用，大多辦活動或買禮品給里民；依據「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」規定，回饋金補助範圍包括殯儀館所在行政區及所在地同心圓1公里內，不只二殯所在大安區，鄰近的文山區興昌、興泰及興旺共3里，以及信義區黎忠、黎平及黎安共3里也納入發放範圍。

松山、信義區議員秦慧珠表示，去年一殯拆除後，殯葬量能轉移到二殯，帶來的噪音、汙染、交通等問題，對周遭環境衝擊更大。她認為，回饋金發放範圍一定要修改，但除了去年議長戴錫欽召開一次協調會，北市府始終無作為，她批殯葬處長張世昌「懦弱無能」、民政局督導無方。

信義區一名里長表示，二殯設在大安區，大安區不論離二殯遠近的里，甚至有比嘉興里還遠的里，都能拿到回饋金，直呼「發放標準不是不公平，而是沒有道理。」他希望能擴大回饋範圍，對於里長而言，如果錢多一點，當然對里內事務運作更加有益，但現況是大安區里長不願意放手。

北市府 殯儀館 殯葬處

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