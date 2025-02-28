北巿一殯拆除、二殯作業量增 議員要重修每年地方回饋金

北市第一殯儀館拆除後，殯葬均轉至第二殯儀館(懷愛館)，議員指出，懷愛館作業量大增，對周邊居民交通、安寧的影響也大增，二殯的回饋金應該重新修訂，做更公平的發放，補償範圍除了大安區外，還應將信義區、文山區納入。對此，北市殯葬處表示，將持續蒐集整合各方意見後，再行研議。

台北市第二殯儀館每年發放回饋金超過2千萬元，發給各里長統籌運用大多辦活動或買禮品給里民。依據「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」規定，回饋金補助範圍包括殯儀館所在行政區及所在地同心圓1公里內。議員秦慧珠等人日前與市長蔣萬安「便當會」，認為北市治喪量能全數轉移至懷愛館，於民俗旺日時，對在地交通有影響，建議檢討調整殯儀館回饋金發放範圍。

針對二殯回饋金發放範圍，北市殯葬處表示，台北市立殯儀館回饋地方自治條例於民國93年訂定時，已明定二殯所在大安區，鄰近文山區興昌、興泰及興旺等3里均為發放範圍；97年修法時，經過市議會廣泛討論，決議將信義區黎忠、黎平及黎安等3里納入發放範圍。

殯葬處說，有關一殯拆除對懷愛館周邊地區影響，殯葬處表示，經過近半年觀察，民俗旺日時，確有因治喪或公祭車輛湧入，致辛亥路3段有交通阻塞情況，殯葬處也加派義交人力、規畫調撥車道、設置停車場接駁專線及協請派出所支援等方式，舒緩辛亥路3段交通。另其他環境影響，隨著治喪方式轉向節葬減葬，過去出殯車隊和樂隊對環境的干擾已大幅減少。

至於是否調整殯儀館回饋金發放範圍，殯葬處指出，自108年以來陸續有里長或是議員建議，殯葬處亦曾於109年發布修正草案，但有很多不同意見，該次修正草案未能成法。殯葬處也表示，雖然一殯拆除對懷愛館周邊確造成一定交通影響，殯葬處將持續溝通蒐集並整合各方意見後，再進行研議。