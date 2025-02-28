機車位更好找！新北3月1日再增10處機車格收費管理
不少路邊機車格長期被久占，新北近年陸續將機車格納入收費管理，周轉率提升60％，不少民眾有感車位比較好找。新北市交通局表示，為提升大眾運輸場站周邊路邊機車停車格周轉率，3月1日起，新增土城區捷運永寧站等8處捷運及火車站周邊路邊機車格收費管理，收費時間為周一至周五9時至17時。
交通局長鍾鳴時說，新北市長侯友宜上任以來，投入106.3億元，新建110座路外停車場。全市共有39萬7千餘格機車格。
原本只有75處公有路外停車場及板橋府中商圈、土城海山捷運站及淡水老街等地區實施收費管理，新北市自去年8月1日新增8處捷運站路邊機車格收費管理，收費路段機車停車周轉率提升60%，平均停車格使用次數提升至1.7次/日。
市府也依據「新北市公有停車場管理自治條例」順利排除逾100輛的久停或欠費車輛，把停車位清出來，讓大家都能公平共享。
鍾鳴時說，交通局今年3月1日增加土城區永寧站、中和區永安市場站、永和區頂溪站、三重區菜寮站、新莊區新莊站、鶯歌區鶯歌及鳳鳴火車站等8處大眾運輸場所周邊路段，及新店區十四張歷史公園、三峽區大學路的路邊機車格實施收費，共計4151格，路邊機車格收費比例達全市3.1%。
交通局指出，為滿足居民下班返家停放需求，收費時間規畫為周一至周五9時至17時，僅十四張歷史公園為假日熱門觀光景點，收費時間為國定假日及例假日9時至17時，採計次收費，每次20元。
交通局表示，市府推出三項路邊機車停車優惠措施，「每日一張單」為同一車輛、同一日停放於新北市不同路段的路邊機車收費停車格，每日只收1次停車費，當日將不再開立停車單；而「路邊機車停車定期票」每張定價399元，民眾可自啟用日起30日內不限次數、路段停放於新北市路邊機車停車格。
另於路邊停車費查詢服務網申購定期票，並使用行動支付、全國繳費網付款，或辦理金融電信自動代扣繳，再享75折優惠價299元。將持續盤點市轄內大眾運輸場站及停車需求較高的商圈及觀光景點，評估後納入機車收費管理範圍，讓高需求路段停車格可以提升周轉率，使更多人可以使用。
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