快訊

台鹽綠能弊案移審 台南地院裁定陳啓昱3人羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

228賞花 雙北櫻花、杜鵑盛開

聯合報／ 記者楊正海張策／連線報導
新北萬金杜鵑花展將持續至3月30日，展區擴大為萬里、金山兩地。圖／新北市觀旅局提供
新北萬金杜鵑花展將持續至3月30日，展區擴大為萬里、金山兩地。圖／新北市觀旅局提供

今天是228連假，雙北賞花遊程多，台北市指南風景區是近年興起的賞櫻景點，台版粉紅富士櫻盛開，花況預計到3月中旬；2025萬金杜鵑花展正開展中，在萬里、金山雙展場展出，萬里展區打造2萬3000株、長達1公里杜鵑花廊。

北市大地處表示，指南風景區每年擁有2波的櫻花季，通常在2月初的時候可以到前山指南宮欣賞大漁櫻，到2月中下旬陸續綻放是後山祈福山徑的將近500株飛寒櫻，民眾可搭貓纜可抵捷運「動物園站」後再步行前往搭乘貓空纜車，至「纜車指南宮站」直達指南風景區。

大地處指出，散步在櫻花樹海下，可打卡拍美照，非常浪漫，且沿途的步徑都非常平坦，很適合帶著老人、孩子一起去賞櫻，來指南風景區賞櫻花，還可搭貓纜到鄰近貓空茶園品茗。

新北萬金杜鵑花展持續至3月30日，新北觀旅局也規畫多條春季旅遊路線，淡水古蹟博物館推「淡古聯萌IP特展」，將淡水歷史古蹟擬人化，邀知名繪師「蚩尤」操刀，展覽至今年3月15日，適合親子共遊及喜愛文創的旅客。

另外，為迎接全球「Pokémon GO」訓練家，新北規畫10條官方路線，其中北海岸設有3條官方推薦路線，涵蓋淡水、三芝和金山，遊客可在美麗的自然景點中捕捉寶可夢，還能在沿途享受當地美食、文化及景觀。

古蹟博物館 杜鵑花 櫻花季

延伸閱讀

228連假遊新北淡水 草坡繽紛風風節地景季節限定

新北「萬金杜鵑」開展 金山中山溫泉公園展區超繽紛

超美！Pinkoi精選8件台、日「櫻花設計配飾、餐具」　粉色浪漫延續生活詩意

出國賞櫻！日本民間氣象公司預測 全國「這地」最早這時間開花

相關新聞

貓纜大漲價 恐流失2成運量

台北貓空纜車營運17年，年虧損約3千萬元，負責營運的台北捷運公司昨宣布3月3日起調漲票價，漲幅5成起跳，預估將流失2成運...

廣角鏡／祈福列車集章

新北市政府今天啟動祈福路線集章活動，推出十大主題「神助攻路線」，每條路線限量提供300組專屬列車廂文創商品，供民眾在完成...

228賞花 雙北櫻花、杜鵑盛開

今天是228連假，雙北賞花遊程多，台北市指南風景區是近年興起的賞櫻景點，台版粉紅富士櫻盛開，花況預計到3月中旬；2025...

淡海輕軌二期 拚核定後5年完工

淡海輕軌運量逐年提升，二期計畫決議改走河岸方案，交通部2月已將修正計畫意見送回新北，新北預計4月再報中央。新北捷運局啟動...

新北深坑輕軌可行性研究報告修正 拚4月送中央審議

新北市長侯友宜今天在深坑區行動治理座談時指出，深坑現在最重要的是軌道建設。新北市捷運局表示，深坑輕軌可行性研究報告修正中...

出席新北永和區永和里長座談會 市長侯友宜：強化基礎建設及交通網絡

新北市長侯友宜今出席永和區行動治理，與里長們面對面討論。侯友宜表示，永和區位處交通樞紐，生活交通機能方便，全台人口密度第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。