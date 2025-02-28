228賞花 雙北櫻花、杜鵑盛開

今天是228連假，雙北賞花遊程多，台北市指南風景區是近年興起的賞櫻景點，台版粉紅富士櫻盛開，花況預計到3月中旬；2025萬金杜鵑花展正開展中，在萬里、金山雙展場展出，萬里展區打造2萬3000株、長達1公里杜鵑花廊。

北市大地處表示，指南風景區每年擁有2波的櫻花季，通常在2月初的時候可以到前山指南宮欣賞大漁櫻，到2月中下旬陸續綻放是後山祈福山徑的將近500株飛寒櫻，民眾可搭貓纜可抵捷運「動物園站」後再步行前往搭乘貓空纜車，至「纜車指南宮站」直達指南風景區。

大地處指出，散步在櫻花樹海下，可打卡拍美照，非常浪漫，且沿途的步徑都非常平坦，很適合帶著老人、孩子一起去賞櫻，來指南風景區賞櫻花，還可搭貓纜到鄰近貓空茶園品茗。

新北萬金杜鵑花展持續至3月30日，新北觀旅局也規畫多條春季旅遊路線，淡水古蹟博物館推「淡古聯萌IP特展」，將淡水歷史古蹟擬人化，邀知名繪師「蚩尤」操刀，展覽至今年3月15日，適合親子共遊及喜愛文創的旅客。

另外，為迎接全球「Pokémon GO」訓練家，新北規畫10條官方路線，其中北海岸設有3條官方推薦路線，涵蓋淡水、三芝和金山，遊客可在美麗的自然景點中捕捉寶可夢，還能在沿途享受當地美食、文化及景觀。