淡海輕軌二期 拚核定後5年完工

淡海輕軌運量逐年提升，二期計畫決議改走河岸方案，交通部2月已將修正計畫意見送回新北，新北預計4月再報中央。新北捷運局啟動先期工程，將先施作中正、沙崙路口路網軌道鋪設，及八里輕軌軌道預留至淡江大橋直線段，總計畫預計在行政院核定後5年完工。

議員鄭宇恩說，按新北捷運局的回覆，包含車廂量體縮減、全段人行道維持1.5公尺足寬等地方建議，均未獲正面回應，且共用路權對當地交通衝擊也未見捷運局向地方說明。

議員陳偉杰認為，因物價上漲，重大工程頻流標，建議市府發包金額應做通盤性檢討，在考量工期後盡速發包，也呼籲中央全力支持，不應再退回計畫。

淡水近年有多項大建設正推進，包括淡江大橋、淡北道路已施工，淡海輕軌二期原規畫行經淡水老街，因店家反彈聲量大，後移至河岸，沿金色水岸環河道路，續行至觀潮廣場彎入中正路，再銜接台2乙至漁人碼頭，淡海輕軌二期駛入觀光重地，被看好能帶來觀光效益。

新北捷運局指出，淡海輕軌二期路線起於捷運淡水站後方廣場，修正計畫方案路線沿金色水岸環河道路續行至觀潮廣場，彎入中正路沿台2乙線續行至淡水漁人碼頭，銜接一期路網，路線全長約3.32公里，設置6座平面車站。

淡海輕軌第二期先期工程招標預算4.62億元，預計今年4月完成發包、下半年開工。施作項目有中正路、沙崙路口二期路網軌道鋪設，及八里輕軌軌道預留至淡江大橋直線段，也納入捷運路線上部分道路拓寬，包含地下管線遷移及排水設施。