北市民權大橋改建兩階段改車流 3／23往內湖改道
台北市民權大橋改建中，預計分2次進行車流轉換，第一次往內湖車流轉換，3月23日開始；後拆除部分交通維持便橋，估6月再進行第二次往松山車流轉換。
台北市今天舉行道安會報，會中報告民權大橋改建工程第二階段施工的二階段交維切換。
北市工務局新建工程處表示，民權大橋改建工程第2階段主橋改建預計分2次進行車流轉換，3月23日第一次往內湖車流轉換，往內湖改道既有主橋，往松山續行交通維持便橋；第二次車流轉換預計6月開始，往松山改道既有主橋，全橋改道完成。
新工處指出，3月22日晚間10時至23日清晨6時路面刨鋪，調撥交通維持便橋往內湖車流至北側橋面，封閉道路施工，完工後結束調撥，開放車流駛回既有主橋，沿途會設告示牌提醒用路人。
北市交通局綜合規劃科長黃皇嘉表示，是以行車穩定性為考量決定改建民權大橋，而便橋及改建後的橋皆維持3汽車道、1慢車道，車流應不會有太大改變；限速繼續維持時速50、慢車40的限制。
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