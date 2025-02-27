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新北深坑輕軌可行性研究報告修正 拚4月送中央審議

中央社／ 新北27日電
新北市長侯友宜出席深坑區行動治理座談。聯合報系記者張策／攝影
新北市長侯友宜出席深坑區行動治理座談。聯合報系記者張策／攝影

新北市長侯友宜今天在深坑區行動治理座談時指出，深坑現在最重要的是軌道建設。新北市捷運局表示，深坑輕軌可行性研究報告修正中，4月再報中央，綜規報告中央核定後7年完工。

侯友宜下午在深坑區舉辦行動治理座談會，率市府各局處首長與深坑區各里長交換意見。會中首先談到深坑輕軌規劃進度，新北市政府捷運工程局指出，深坑輕軌全程5.81公里，在設計上，高架段預計5.53公里，涵蓋3個車站；平面路段預計0.28公里，涵蓋2個車站。

新北市捷運局表示，輕軌S1站可銜接到捷運文湖線動物園站，大幅改善深坑地區聯外交通；S2站以人行橋跨越景美溪，服務北深路聚落；S4站與內政部營建署社會住宅結合。

深坑輕軌案，新北市捷運局指出，其運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告去年第15次送中央審議後，去年11月交通部函覆意見，目前正在修正，預計4月再次報中央，市府會持續與中央溝通，加速計畫發展。

侯友宜致詞時表示，深坑區屬於都市型生活型態，要特別重視軌道建設、觀光路線等規劃，市府將持續推動地方觀光，藉著深坑輕軌與老街維護工程促進深坑發展。

他說，財劃法修正後，新北市分配預算可望增加，會把基礎建設擺第一位，除了加快建設，也將加強社會福利，「我一定會加碼，把老的、小的都照顧好」。

針對深坑安居社會住宅，深坑區長李漪萍簡報時指出，統包工程去年12月23日決標，預計民國118年竣工，提供240戶，其中1房型144戶、2房型72戶、3房型24戶。

侯友宜 深坑 輕軌

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