出席新北永和區永和里長座談會 市長侯友宜：強化基礎建設及交通網絡

新北市長侯友宜今出席永和區行動治理，與里長們面對面討論。侯友宜表示，永和區位處交通樞紐，生活交通機能方便，全台人口密度第一，必須強化各項基礎設施與交通網絡，讓永和在未來發展上能愈來愈亮眼。

座談會上里長關心，目前永和境內僅有捷運新蘆線頂溪站，因此萬大中和線永和永平國小站的設立，有望紓緩上下班通勤時之人流。捷運局表示，萬大中和線工程2014年由LG06站（中和站）開始動工，預計整體路線於2027年完工，完工通車後，預估每日運量可達24.7萬人次，可疏解萬華、中和、永和、土城的旅運交通時間及成本。

另外，有關捷運中和光復線，捷運局於2025年2月24日提送可行性研究招標案至採購處辦理上網招標程序。中和光復線目前規畫由環狀線秀朗橋站延伸至公館，提供中永和地區民眾往返北市大安、信義及松山區等核心地區不受道路交通擁堵影響。

侯友宜表示，地區要快速發展就是要地區建設、都市更新、交通暢通，這些都不好做，但我們一定會盡力做到位，像是捷運中和光復線在大家的支持下，已經開始可行性評估。

另，大陳都更案期程也都在進度中，侯友宜表示，會要求相關人員針對行政園區都更進度加快腳步處理。他強調永和區寸土寸金，是新北市的門面，將永和打造完善，是市府團隊持續努力的目標。