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台中標售市有地買氣冷 立委何欣純籲：為年輕人留土地蓋社宅
台中市地政局今標售史上最高總底價747億元市有地，不過，買氣超級冷，僅收到40封標書、標售24塊土地，標脫率創歷史新低僅18%，市府進帳60.8億元，投標率、標脫率、標脫金額皆創下史上3低。地政局分析，與政府打炒房政策奏效。
有意參選下屆市長的何欣純在網路「Threads」上留言說，中央努力抑制房價，也懇請市府在這次標售案後，是不是可以好好思考，應該為台中市民留下更多土地興建社會住宅、公共建設，讓更多年輕人願意築夢台中。
地政局副局長劉正倫說，過去幾次標售標脫率約25%至30％，此次約18％，有略低一點，分析大抵以中央政策，包含購地貸款限制、購地後開發期程等，都有相當限制規定，開發商都會評估自己相關風險，導致開發商投標意願不高。
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