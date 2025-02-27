林宅血案原址申請史蹟遭駁 北市府：恐影響住戶改建

1980年2月28日發生林宅血案，案發地後經牧師奔走集資買下成為義光教會，日前教會向台北市政府申請為市定史蹟卻遭駁回，民進黨立委今天與義光教會牧師、金曲歌手朱約信及民團呼籲朝野儘速通過不義遺址保存條例，讓不義遺址成為推動台灣民主價值的重要基地。

北市文化局長蔡詩萍說，林宅是地上5層、地下1層建物，義光教會使用空間只有地上1樓及地下1樓，若用文資法指定，2至4樓住戶未來改建會很困難，相關結果除了發函也有派人說明。

明天是228事件78週年，民進黨立委范雲、張雅琳今天舉行「不義遺址條例停擺，連林宅血案原址都無法被認定是不義遺址」記者會，包括朱約信等人受邀出席。

范雲表示，林宅血案案發後長老教會一批牧師向海內外集資買下林宅並成立義光教會，教會設立超過43年，教會日前向台北市政府文化局申請成為市定史蹟，卻被文化局以「真相尚未偵破、歷史定位尚難論定」，以及其情形較接近「不義遺址」，或可待條例通過後登錄等理由，將其駁回。

張雅琳指出，促轉條例已提及，不義遺址在促轉會解散後，由中央文化主管機關辦理，各級地方主管機關配合辦理，代表是有法源可以來依據，不是北市府說沒有法源。而且，國民黨立委在立法院上會期審查不義遺址保存條例時，避重就輕、模糊焦點，無視威權時期的時間定義，一邊擋法案，一邊擋遺址申請，根本就兩套標準。

身兼國民黨立委林德福罷免案領銜人，同時也是台灣基督長老教會義光教會長老的朱約信表示，今天雖然不是講罷免，但是不義遺址相關法案被阻擋、轉型正義預算被刪除，跟大罷免也是有關，換一批有文化正義感，了解歷史，對轉型正義關心的立委，台灣才有未來。

北市文化局則表示，去年10月收到教會方申請時相當重視，且儘可能了解之前調查義光教會研究報告後，邀集文資委員辦理2次會勘，並進行充分討論。

文化局說，文資委員皆認為，雖然義光教會不在先前中央促轉會公布的全國不義遺址名單上，但文資委員皆認為義光教會較適用不義遺址範疇，不適合在「不義遺址保存條例」通過前用文化資產作為替代，文資委員也一致肯認義光教會場址在台灣史發展具有相當重要的象徵意義。

文化局表示，在中央法源尚未通過前，已在今年2月將義光教會納入北市文化局舉辦的北市人權場址導覽活動路線中，也由教會方協助解說場域歷史，獲得很好的迴響。文化局也持續和教會方保持聯繫，共同為台灣過去人權歷史及歷史推動及記憶保存來做努力。