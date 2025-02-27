注意！北市空氣品質達「紅色警戒」 228出門戴口罩

228連假將迎來好天氣，新北市淡水區更是觀光重要景點，而在滬尾藝文休閒園區，每年冬季所舉辦的草坡風風節，將到3月2日星期日結束，許多遊客也都會來到淡水紅毛城、海關碼頭等等，旁邊還有滬尾藝文休閒園區，依山傍水的千坪草坡，用上千支風車點綴成繽紛的熱門拍照景點，搭配淡水著名的夕陽景致，更是吸引不少遊客前往踩點。

2025-02-27 18:40