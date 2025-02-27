聽新聞
0:00 / 0:00
注意！北市空氣品質達「紅色警戒」 228出門戴口罩
今日高壓迴流，環境風場為偏東風至東南風，西半部位在背風側，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積。北市上午已啟動應變，環保局提醒228連假期間擴散條件持續不佳，民眾外出遊玩請配戴口罩。
環保局指出，北部空品區空氣品質今天下午已達到紅色警戒等級（空氣品質指標AQI>150，指標污染物為細懸浮微粒），對所有族群不健康。
北市已啟動空品應變機制，包括執行營建工地及餐飲業查核、機車及柴油大客貨車路邊攔查、加強道路洗掃作業、工廠自主管理等管制作為，減緩空品不良程度。環保局也啟動府內橫向應變機制，通報教育局、衛生局、社會局等單位應變，提醒民眾注意健康防護及減少外出。
環保局說，明後兩日仍吹東南風，預估228連假期間擴散條件持續不佳，請民眾外出遊玩時配戴口罩，減少使用私人運具、多搭乘大眾運輸工具。
環保局強調，透過畫設都會型空氣品質維護區、推動電動運具、提升綠運輸使用率、焚化廠防制設備升級等，近年來北市空氣品質呈明顯改善趨勢，空品不良率（AQI>100）已由2018年4.5%改善至去年2.0%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言