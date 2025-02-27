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新北原民服務中心改造今動工 議員批規畫沒效益
新北市原住民族服務中心已逾20年歷史，承擔著族人集會、就業輔導、課程研習及文化傳承，但現有設施已不敷使用，市府與原民會投入5088萬，改造北原中心今動土，預計2026年完工啟用。議員馬見說，北原中心應為原民服務提供一站式據點，而不是成為另一個活動空間，認為改造規畫缺乏效益。
新北第一座都會區原民公共設施北原中心2003年啟用，現已逾20年，承擔著族人集會、就業輔導、課程研習及文化傳承的功能。隨著設備老化與空間不足，現有設施已不敷使用，無法滿足現代需求，因此投入5088萬活化工程，新北副市長陳純敬今致詞說，改建後北原中心不僅是一處服務空間，更希望族人能在這裡找到文化歸屬感，將此處作為都會區的第二個家。
新北市原民局說，改造北原中心將跨世代結合多元功能，包括開拓社會福利諮詢、就業輔導、親子活動與多功能活動空間。此外，中心將新增數位展示空間，運用AR與VR技術呈現原住民族藝術，提供互動式體驗，讓族人及一般民眾感受新北市多元文化之美。
本次工程由三重區公所協助代辦，工程將針對外牆拉皮、防水隔熱及室內裝修等，預計2026年完工啟用。
原民議員馬見直言，新北原民服務中心應為原民服務提供一站式據點，包括辦補助、身分回歸、就業諮詢、法律諮詢等，而不是成為另一個活動空間，二樓做親子、三樓銀髮空間，甚至五樓要蓋電腦教室，但現在人手一機，這些對族人有什麼益處？馬見認為，原民局不應一意孤行，將北原中心拉個外皮，改一些內裝，只會變成新的文資館而已。
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