松山、內科通勤族注意 北市民權大橋兩階段改建

台北市民權大橋改建，將於3月23日進行二階段車流轉換，北市新工處今到道安會報進行交通維持計畫報告。針對改道是否影響交通？交通局表示，便道維持與舊橋的3加1車道，對於內科、松山往返不至於有影響。

新工處表示，連接內湖、松山的民權大橋，橋齡已有40年，主橋結構有高低差狀況，影響行車舒適性，因此在2021年11月進行改建工程，今年分兩階段進行車流轉換，第一階段在今年3月23日往內湖改道既有主橋，往松山續行交通維持便橋。

第二階段則是預計今年6月份往松山改道既有主橋，全橋改道完成。新工處表示，屆時便橋完成任務後，會活化作為人行自行車景觀橋，串聯松山內湖兩岸河濱綠地，預計明年完工。

新工處也說，在3月22日晚上10點到23日清晨，會進行路面刨鋪作業，沿線會布設告示牌面，提醒用路人注意。調撥交通維持便橋往內湖車流至北側橋面封閉道路施工，待完工後結束調撥，開放車流駛回既有主橋。

交通局綜合規畫科長黃皇嘉說，便橋和改建後的橋樑都是維持三個汽車道、一個慢車道的路寬，車流原則上不會有太大改變，而二階段施工僅有微調，施工初期駕駛可能不熟，車速可能會慢一些，約一、兩次後會慢慢恢復，限速部分也沒有調整維持時速50、慢車時速40限制。

黃皇嘉也說，橋樑當初改建是以行車穩定性為考量，加上車道沒有增加，對於內湖的交通不至於有太大改變。