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市長侯友宜行動治理到新北深坑 深坑輕軌進度曝光

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜出席深坑區行動治理座談。記者張策／攝影
新北市長侯友宜出席深坑區行動治理座談。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今下午率領團隊前往深坑區，與當地里長做行動治理座談，侯指出，深坑區有獨特的自然景觀與人文歷史，市府將持續推動地方觀光，並透過深坑輕軌與老街維護工程，促進地方發展。

座談會上，里長們關注深坑輕軌規畫進度。捷運局表示，深坑輕軌全長5.81公里，其中高架段約5.53公里，涵蓋3個車站，平面段約0.28公里，設有2個車站。

其中S1站可銜接捷運文湖線動物園站，將大幅提升深坑對外交通便利性。目前「深坑線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告」已於去年11月獲交通部函覆意見，正進行修正，預計4月再次送中央審查，市府將持續與中央溝通，加速計畫進程。

接著里長持續關心景美溪右岸與左岸如何串聯至深坑老街的議題。高灘處表示，預計於2025年3月啟動規劃設計，方案將銜接現有景美溪防汛步道（右岸）與阿柔活動中心（左岸），藉此完善自行車河岸廊道，提升深坑地區的旅遊便利性與經濟效益。

侯友宜提到，市府已於2020年拆除舊深坑分駐所前棟建築，並打造60坪的大廣場供遊客休憩。此外，舊深坑分駐所建築外觀依據日治時期「深坑廳廳舍」樣貌修復，現由公所標租給外包廠商作為咖啡廳與地方創生空間，持續活絡老街，成為深坑的新興景點。

針對里長提出的各類地方建設需求，侯友宜強調，市府各局處須積極回應，能夠執行的務必做到最好，遇到困難的項目也應透過溝通尋求解決方案。他同時表示，預算將優先投入基層建設，加快基層建設腳步。

民政局指出，自2019年行動治理推動以來，深坑區里長共提出54件建議案件，已解決51案，執行率達94%，市府將持續以務實態度回應基層需求。

深坑 輕軌

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