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新北瑞芳大寮保安宮共餐贊助多 區公所也來送白米

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區大寮保安宮銀髮共餐舉辦多年，造福在地長者，瑞芳區公所也來共襄盛舉。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區大寮保安宮銀髮共餐舉辦多年，造福在地長者，瑞芳區公所也來共襄盛舉。 圖／觀天下有線電視提供

今(27)日是瑞芳區大寮保安宮的銀髮共餐，志工們一早就到廚房忙進忙出，張羅今天的菜色，也因為據點辦得有聲有色，因此也讓各界有錢出錢、有力出力，幾乎每周都有人贊助菜色，桌面上堪比辦桌一般精采，今天瑞芳區公所團隊也到場並致贈白米一大包，祝福保安宮共餐長長久久。

大寮保安宮是瑞芳第一個成立銀髮共餐據點的宮廟，銀髮共餐一路走來也過了十個年頭，數十年如一日，志工們每周四充滿幹勁準備料理，也有各界有錢出錢、有力出力，讓共餐長久不間斷，造福大寮的鄉親們。

瑞芳區區長楊勝閔說，大寮保安宮共餐真的辦得有聲有色，今天也送白米一大包，讓共餐不缺糧，另外也看到有許多單位每周都贊助菜色，比辦桌還豐盛，看到長者也都吃得津津有味。

保安宮 瑞芳

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