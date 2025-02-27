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新北「萬金杜鵑」開展 金山中山溫泉公園展區超繽紛

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
新北「萬金杜鵑」花展，金山區在中山溫泉公園展出，民眾可前往欣賞。 圖／紅樹林有線電視提供
新北「萬金杜鵑」花展，金山區在中山溫泉公園展出，民眾可前往欣賞。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區與萬里區花卉種植最大宗的杜鵑花，舉辦『萬金杜鵑』花展，今年以雙展區展出，分別在萬里及金山都有，不過比起過往，今年金山展區可以說是擴大不少，整個中山溫泉公園都因為萬金杜鵑的開展而繽紛起來，吸引許多賞花民眾前往賞花。

金山區長劉昌松說，金山區、萬里區是全台灣杜鵑種植最大產地，更有300種不同的杜鵑花品種，每年『萬金杜鵑』花展都是花農辛勤栽種的成果展現，而今年金山區榮幸與萬里區一同雙主場辦展，現場花卉與花藝相當值得一看。

展期自即日起到3月30日為止，金山展區在中山溫泉公園中展開，邀請了10組在地花農與花藝美學大師合作，巧手將杜鵑花打造成各式不同的造景，讓花展不只是花卉生命展現，更加也是花藝美學的呈現。

金山區長劉昌松指出，不同的杜鵑花卉搭配不同的園藝、花藝、景觀與建築設計，每一個作品都是一種自然與生活觀察的創作。此外，假日還有小農市集與街頭藝人演出，為今年萬金杜鵑展場更添特色，若是想要將萬金杜鵑給帶回家，還有假日打卡活動能夠兌換限量萬金杜鵑品牌美植袋，也歡迎民眾趁著228連假來到金山欣賞萬金杜鵑的繽紛與無限生命力。

杜鵑花 花藝 金山

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