新北三芝白蘿蔔盛產季 15道刷毛清洗最白淨

春暖花開時節，三芝區白蘿蔔也進入產季，由於三芝種植土壤偏黏性，農友挖起白蘿蔔後，最頭痛的便是要經過漫長的清洗程序，才能變成白白淨淨賣相好的產品到市面上販售，今年為了要更有效率的清洗農產品，三芝有機農場添購一台根莖類清洗機的生力軍，讓出土的白蘿蔔經過一遍清洗程序就白嫩乾淨。

三芝有機農場馬文權說，去年年底趁著雨勢稍歇，種植的白蘿蔔品種與過往不同，永祥蘿蔔比起一般市面上常見的大梅花蘿蔔較為細小，不過口感、香度與甜味都不遜色，加上份量較小，深受小家庭喜愛，不論是燉湯或是去皮直接湯滷都相當合適。

剛出土的白蘿蔔沾滿泥土，透過清洗機15道刷毛清洗程序，又嫩又白的蘿蔔再經過晾乾，就可以包裝送往市場，三芝有機農場利用清洗機省下了本來需要長時間清洗白蘿蔔的辛勞，讓農產品的種植、收成到清洗、包裝都更快速有效率。