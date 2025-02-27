228連假遊新北淡水 草坡繽紛風風節地景季節限定

228連假將迎來好天氣，新北市淡水區更是觀光重要景點，而在滬尾藝文休閒園區，每年冬季所舉辦的草坡風風節，將到3月2日星期日結束，許多遊客也都會來到淡水紅毛城、海關碼頭等等，旁邊還有滬尾藝文休閒園區，依山傍水的千坪草坡，用上千支風車點綴成繽紛的熱門拍照景點，搭配淡水著名的夕陽景致，更是吸引不少遊客前往踩點。

滬尾藝文休閒園區，擁有得天獨厚的水岸景觀及綠意圍繞的千坪草地，現已成為遊客必遊、網美必拍聖地，為了增添繽紛、吸睛、創意元素，園區滬尾草坡風風節都可以免費入場參觀。將捷文創企劃部經理李汝瑛表示，為了響應世界馬卡龍日，從3月起，在園區的望高樓消費咖啡，即贈送一顆馬卡龍，贈完為止。

李汝瑛也說，在望高樓不僅是園區的最高位置，可以喝咖啡欣賞河岸美景之外，還有舒適的環境，讓遊客放鬆旅遊，而另外在河畔餐廳，也舉辦有一童趣將捷彈無虛發活動，消費滿額加上指定貼文留言，就可以挑戰手打彈珠檯，對應排列贏取豐富獎品。最高還有河畔餐廳買一送一券，透過地景藝術，也期待連假能夠吸引更多遊客，打造淡水的新亮點。