遊民躺臥北捷早餐餐車 北捷：立即驅離並加強消毒

有關2月24日晚間捷運頂溪站遊民躺臥車站早餐餐車，臺北捷運公司表示，現場接獲旅客通報後，即迅速前往驅離並消毒餐車，後續加強管理措施；此外，餐車廠商已於收攤後加上帷幕，避免再有人員乘坐或倒臥餐車。

臺北捷運公司表示，為維護車站周邊環境，確保旅客舒適安全的乘車環境，車站站長及保全皆會定期巡查，早餐餐車廠商每日營業前，亦會進行餐車清潔及使用酒精全面消毒。

北捷表示，依臺北捷運系統旅客須知第8點第3款規範，旅客於捷運範圍內，不得坐、臥於車廂、車站地板、設備或設施上。違者本公司得拒絕運送，站、車人員並得視情節會同警察人員強制或護送其離開站、車或大眾捷運系統區域。勸導不聽可依大捷法第50條第1項第5款妨礙執行職務，處以新臺幣1,500元以上7,500以下罰鍰。

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