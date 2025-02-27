5米高「光之女神」降臨中港河廊 300萬盞燈點亮新莊夜空

新北市水利局於26日晚間舉辦以「光影中港 神幻秘境」為題的中港大排光雕展，超過300萬盞LED燈同時亮起來，將中港河廊點綴得閃閃發亮。

水利局長宋德仁表示，此次光雕展採用超過300萬盞LED燈泡來布置，展演一共規劃四大燈區，分別為「夢幻燈區」、「藝術燈區」、「希望燈區」與「幸福燈區」，整個河廊充滿著各種絢爛光雕藝術作品，是情侶約會表達愛意的好地方，展演即日起持續至3月23日止，每晚18時至22時點亮。

宋德仁局長指出，今年最大亮點是位於自信橋5米高的「光之女神」主視覺光雕秀，現場有最幸福的「浪漫列車」供民眾進入車廂打卡拍照，只要輕觸按鈕，火車頭就會冒出夢幻煙霧，還有光之女神的華麗居所「光影夢城」裝飾中港河廊，位於中港廣場4米高的「紫羅夢境」，以粉紫色光雕柱為入口意象，構築出夢幻絕美的迎賓大道，帶給民眾如夢似幻的浪漫光境，讓參與民眾盡情拍照，留下最珍貴的回憶。

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