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基捷擬蓋變電站引反彈 新北捷運：有共識才會提計畫

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
未來民生汐止線可以串接汐止東湖線，加上基隆捷運，基隆到台北有望一車到底。圖／新北捷運局提供
未來民生汐止線可以串接汐止東湖線，加上基隆捷運，基隆到台北有望一車到底。圖／新北捷運局提供

基隆捷運汐東線相通，新北一併納入規畫，由於社后機廠服務量能有限，規畫在八堵增設機廠，擬徵收民宅土地興建主變電廠，居民反彈抗議。新北市捷運局強調，持續聽取民眾意見與地方充分溝通，並與基隆市政府共同討論，提出最具共識方案，才會研擬出都市計畫草案，任何影響市民權益皆會審慎研議，不會因行政區域有所不同。

新北市捷運局表示，關於增設八堵機廠，在捷運台北市民生線綜合規畫階段，新北捷運局已辦理地方說明會，聽取地方民意；考量基隆捷運第二階段路線與八堵機廠所需用地，要保留未來規畫的最大彈性，也保留日後八堵機廠辦理開發需要擴大周邊腹地的需求，因此暫先提出現階段SB22站與主變電站規畫草案，並依法定程序，辦理公開展覽前地主座談會公開說明，目的就是要聽取各方意見與想法，來做方案的調整。

捷運局強調，地方民眾在座談會上的回饋意見，新北捷運局也會傾聽民意，後續持續與基隆市政府共同討論，並與地方充分溝通，盼提出最具共識方案，才會研擬出都市計畫草案，新北市捷運工程局對於任何影響市民權益皆會審慎研議，不會因為行政區域而有所不同。

基隆捷運 新北捷運 汐東線

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