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天價停車費！南港LaLaport停車1小時200元 網哀號：希望不是真的

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
LaLaport即將開幕。記者林麗玉／攝影。報系資料照
LaLaport即將開幕。記者林麗玉／攝影。報系資料照

北市南港大型購物商場LaLaport下月20日開幕，3月13起試營運，業者預估，LaLaport開幕期間平日吸客約4.5萬人潮、周日近7萬人潮。有網友發現業者的停車費先出來了，汽車1小時200元，半小時計費，比信義計畫區、台北101的停車費還高，有網友喊「這個費率，希望不是真的」

有網友發現，南港LaLaport即將開幕，停車費先出來了「汽車200/小時（半小時計費)機車100/次」認為這個費率應該就是鼓勵大家消費，使用停車費折抵，所以如果沒有確定會消費的朋友，可以搭捷運來，或者停附近公有停車場。

南港LaLaport停車費創下「新高」北市信義區百貨，以信義新天地、微風信義、微風松高、微風南山，汽車停車費每小時100元，LaLaport高出一倍，也引起北市停管處的關注。

北市停管處表示，通常市府對百貨業者停車收費，不會干預，就照市場機制，業者訂高價，就得自負盈虧，所以對業者所送的訂價，都只會備查；由於LaLaport下月3月13日起要試營運，啟用前要取得合法的營業許可才可以對外收費，目前業者的營登送來申請被退件，還有需要修改的地方，但是所送的停車費，的確是半小時100元的上限值。

停管處也表示，通常業者送件時，會把停車費率訂得比較高，未來可以不需要報備自行靈活調整，停管處有私下問過業者，但業者說未來的收費應該不會訂這麼高「不然誰會來停」停管處也告知，希望業者先把收費的告示遮蔽，既然未來不會收這麼高的費率，就不要引起誤會。

對於業者所訂的天價停車費，網友反應不一，有人認為是「鼓勵」多搭大眾運輸，避免造成內湖、南港塞車。也有網友批「比土匪頭子更會搶錢」沒關係，搭捷運更便利。網友說，可以搭捷運，南軟站下車，走一小段路就到了。

另有網友認為，「消費再讓妳免費或折抵停車費」不然這區上班族太多，會跑過來停。

LaLaport即將開幕，有網友發現業者的停車費汽車1小時200元，半小時計費。圖／翻攝自「我是東湖人」臉書
LaLaport即將開幕，有網友發現業者的停車費汽車1小時200元，半小時計費。圖／翻攝自「我是東湖人」臉書

LaLaport 停車費

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