新北市春遊路線多元 228連假搶先探索春日美景

新北市政府為迎接即將到來的228連假，精心規劃了多條春季旅遊路線，讓遊客在假期中享受春日美景。這些旅遊路線結合了文化美學與春日賞花，無論是歷史文化愛好者，還是自然景觀與花卉愛好者，都能在新北市找到屬於自己的春日旅程。

其中，淡水古蹟博物館推出了「淡古聯萌」IP特展，將淡水歷史古蹟擬人化，本次展覽邀請知名繪師「蚩尤」操刀，利用生動活潑的角色設計吸引民眾了解淡水的歷史風貌。展覽中，10隻「淡古聯盟」角色首次立體化，並與民眾進行互動，展現紅毛城、小白宮等古蹟的發展歷程。展覽至2025年3月15日，適合親子共遊及喜愛文創的旅客。

此外，萬金杜鵑花展也將於2月27日至3月30日展開，展區擴大至萬里與金山兩地。萬里展區將沿瑪鋉溪畔打造杜鵑花廊道，營造夢幻的粉色花海；金山展區則在中山溫泉公園展示精緻的花藝作品，結合溫泉體驗與當地特色美食。新北市政府還與旅行社合作，推出「北海岸賞萬金杜鵑一日遊程」，並提供買一送一優惠，邀請全台旅客共賞春日美景。

對於「Pokémon GO」的訓練家來說，新北市也為了訓練家們精心規劃了10條官方路線，其中淡水、三芝與金山路線最為推薦。遊客不僅可以在美麗的自然景點中捕捉寶可夢，還能在沿途享受當地美食、文化及景觀，打造一場結合遊戲與旅遊的雙重樂趣。

新北市政府表示，228連假是遊客探索新北市春日魅力的最佳時機，邀請全國民眾利用假期，來一場多元而豐富的春遊之旅。更多活動詳情，民眾可透過新北市觀光旅遊網或加入新北旅客Facebook粉絲專頁查詢。