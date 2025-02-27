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53年的老建物變身 板橋舊氣象站轉型為市民集會所

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
板橋區公所將舊的氣象站內部重新整理裝修成為全新的市民集會所。圖／板橋區公所提供
板橋區公所將舊的氣象站內部重新整理裝修成為全新的市民集會所。圖／板橋區公所提供

新北市板橋區的氣象站經過多年使用後，隨著周邊都市化發展，風向、風速等氣象觀測已受到大樓興建影響，已於2023年初停用。經過板橋區公所重新整理裝修後，這座53年的老建物於今起轉型為全新的市民集會所，提供居民一個現代化的活動場所。

板橋區長陳奇正表示，這座氣象站不僅是區內的地標，也是許多市民的回憶。經過此次整修，市民集會所保留了建築的外觀特色，並融入現代設施與功能，內部設有會議室、桌球室、閱覽室及多用途教室，旨在為市民提供一個綜合性的交流、學習和娛樂空間。

福安里長紀懿容表示，這座集會所的啟用是里民期待已久的成果，特別感謝立委葉元之的協調，以及市府民政局和公所的通力合作。此次整修不僅改善了設施，還透過清潔隊提供的二手家具，實踐了資源再利用和環保理念，為集會所增添了更多實用設施。

陳奇正進一步指出，未來將輔導里長設立「銀髮俱樂部」，提供高齡長輩預防失智、延緩老化等課程，並鼓勵浮洲地區居民參與社區活動，讓這個空間成為活化再生的社區資源，提升居民的生活質感與幸福感。

此次氣象站的轉型，除了為居民提供更多元的活動場所外，也是浮洲地區歷史的重要一頁，讓老建築保留歷史價值的同時，也為未來生活增添更多可能性。

板橋區公所將舊的氣象站內部重新整理裝修成為全新的市民集會所，內設有閱覽空間供民眾閱讀書報。圖／板橋區公所提供
板橋區公所將舊的氣象站內部重新整理裝修成為全新的市民集會所，內設有閱覽空間供民眾閱讀書報。圖／板橋區公所提供
板橋區公所將舊的氣象站內部重新整理裝修成為全新的市民集會所，改建後的內部空間設有桌球室。圖／板橋區公所提供
板橋區公所將舊的氣象站內部重新整理裝修成為全新的市民集會所，改建後的內部空間設有桌球室。圖／板橋區公所提供
板橋氣象站集會所揭牌儀式合影。圖／板橋區公所提供
板橋氣象站集會所揭牌儀式合影。圖／板橋區公所提供

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