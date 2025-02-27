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新北市鰻苗禁漁期3月1日開始 違者最高罰15萬

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
鰻苗捕撈期將於2月28日正式結束。圖／新北市漁業處提供
鰻苗捕撈期將於2月28日正式結束。圖／新北市漁業處提供

鰻苗捕撈期將於2月28日正式結束，為保護鰻魚珍貴的資源並確保漁業永續發展，依據農業部「鰻苗捕撈漁期管制規定」，每年3月1日至10月31日禁止捕撈鰻苗，違者將罰3萬元至15萬元。新北市漁業處呼籲民眾落實鰻苗捕撈漁期管制規定。

鰻魚獨特的肥美滋味深受民眾喜愛，但民眾卻對其認識甚少，因為鰻魚有著非常獨特的生活史，為降海洄游的魚種，以最常見的日本鰻為例，成熟的日本鰻會在距離台灣超過3千公里的馬里亞納群島周圍海域產卵。

孵化出的日本鰻幼體，便會隨著北赤道洋流及黑潮向西北方前進，陸續抵達台灣沿岸進入陸地河川，並在河川流域中成長及累積脂肪，待脂肪累積比例達到體重的60%後，便會開始洄游至海洋中產卵，正因為鰻魚的生活史橫跨深海及淡水河川，導致鰻魚幼苗只能仰賴野生採捕，無法人工培育。

每年適逢鰻苗漁汛期的冬季，便會有漁民們在河口區域利用手抄網、小型叉手網及設置小型張網等漁具採捕野生的鰻苗，並將鰻苗交由養殖業者，以便後續育成餐桌上常見的鰻魚，為漁民重要的經濟來源，因此農業部仍開放特定時間讓漁民採捕鰻苗，讓產業持續發展的同時使漁業資源得以永續利用。

漁業處表示，現持續輔導各區漁會向漁民宣導應落實填報漁撈日誌，並遵守「岸際捕撈鰻苗應注意事項」相關規定，以利掌握鰻苗資源利用狀況，同時呼籲民眾切勿以身試法，倘違反鰻苗禁漁期規定者，將開罰3萬元至15萬元。

鰻魚為漁民重要的經濟來源。圖／新北市漁業處提供
鰻魚為漁民重要的經濟來源。圖／新北市漁業處提供

漁民 鰻魚

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