新北市鰻苗禁漁期3月1日開始 違者最高罰15萬

鰻苗捕撈期將於2月28日正式結束，為保護鰻魚珍貴的資源並確保漁業永續發展，依據農業部「鰻苗捕撈漁期管制規定」，每年3月1日至10月31日禁止捕撈鰻苗，違者將罰3萬元至15萬元。新北市漁業處呼籲民眾落實鰻苗捕撈漁期管制規定。

鰻魚獨特的肥美滋味深受民眾喜愛，但民眾卻對其認識甚少，因為鰻魚有著非常獨特的生活史，為降海洄游的魚種，以最常見的日本鰻為例，成熟的日本鰻會在距離台灣超過3千公里的馬里亞納群島周圍海域產卵。

孵化出的日本鰻幼體，便會隨著北赤道洋流及黑潮向西北方前進，陸續抵達台灣沿岸進入陸地河川，並在河川流域中成長及累積脂肪，待脂肪累積比例達到體重的60%後，便會開始洄游至海洋中產卵，正因為鰻魚的生活史橫跨深海及淡水河川，導致鰻魚幼苗只能仰賴野生採捕，無法人工培育。

每年適逢鰻苗漁汛期的冬季，便會有漁民們在河口區域利用手抄網、小型叉手網及設置小型張網等漁具採捕野生的鰻苗，並將鰻苗交由養殖業者，以便後續育成餐桌上常見的鰻魚，為漁民重要的經濟來源，因此農業部仍開放特定時間讓漁民採捕鰻苗，讓產業持續發展的同時使漁業資源得以永續利用。