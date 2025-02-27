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淡海輕軌二期先期工程啟動 拚政院核定後5年完工

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
淡海輕軌二期V26站模擬圖。圖／新北市捷運局提供
淡海輕軌二期V26站模擬圖。圖／新北市捷運局提供

淡海輕軌運量逐年提升，二期計畫已決議改走河岸方案，交通部2月已將修正計畫意見送回新北，新北預計4月再報中央。新北捷運局已啟動先期工程，將先施作中正、沙崙路口路網軌道鋪設，及八里輕軌軌道預留至淡江大橋直線段，工程也納入捷運路線上道路拓寬工作，與地下管線遷移及排水設施，淡海輕軌二期全案預計在行政院核定後5年完工。

市議員鄭宇恩表示，按新北捷運局的回覆，目前地方建議包含車廂量體縮減、全段人行道維持1.5公尺足寬等建議，均未獲正面回應，且共用路權對當地交通衝擊也未見捷運局積極向地方說明。

市議員陳偉杰則認為，近期因物價上漲，重大工程頻頻流標。建議市府發包金額應做通盤性的檢討及規畫，並在考量工期後盡速發包，他呼籲中央全力支持淡海輕軌二期計畫，不應再退回計畫，阻礙地方建設。

淡水地區近年大發中，三大交通建設包括淡江大橋、淡北道路都已在施工，淡海輕軌二期計畫，原規畫行經淡水老街，因店家反彈聲量大，後移至河岸，沿金色水岸環河道路，續行至觀潮廣場彎入中正路，再銜接台2乙至漁人碼頭，淡海輕軌二期駛入觀光重地，被認為能實質為地方帶來更多觀光與經濟效益。

新北市捷運局指出，淡海輕軌二期路線起於捷運淡水站後方廣場，目前修正計畫方案路線沿金色水岸環河道路續行至觀潮廣場，彎入中正路沿台2乙線續行至淡水漁人碼頭，銜接一期路網，路線全長約3.32公里，共設置6座平面車站，預計行政院核定後5年完工。

捷運局表示，淡海輕軌藍海線第二期綜合規畫報告去年10月24日第10次提報交通部轉行政院，交通部於今年2月13日函復審查意見，捷運局預計4月完成修正後再次報中央審議。

捷運局說，淡海輕軌第二期先期工程於今年2月24日公開招標，預計3月26日截止投標，工程招標預算4.62億元，若順利決標，預計今年4月中旬完成發包作業、下半年開工。

捷運局說，淡海輕軌二期先期工程主要目的，是避免淡海輕軌主體工程施工時影響路面交通，提早解決施工障礙，可確保主體工程如期完成。

主要施作項目有中正路、沙崙路口二期路網軌道鋪設及八里輕軌軌道預留至淡江大橋直線段，另工程也納入捷運路線上部分道路拓寬工作，包含地下管線遷移及排水設施。

鄭宇恩說，先期工程盼捷運局與地方加強溝通，尤其漁人碼頭站周邊的交通瓶頸路段、紅毛城及老街段近年曾有積淹水等問題，捷運局能加以重視並提前規畫一併改善。

陳偉杰表示，交通影響的配套措施應先行妥善規畫，包含部分道路拓寬工作，及地下管線遷移及排水設施。且應廣為宣傳，使得附近居民的通勤不便能提早做好準備，以確保對民生交通的影響降至最低。

新北捷運 淡海輕軌 漁人碼頭

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