新北YouBike下月恢復前半小時免費 民怨電輔車卡頓「無腦設計」

新北市交通局宣布下月YouBike恢復前半小時免費，2.0E電輔車的時速20公里後不供電的限速政策再度引發熱議。許多民眾在網路抱怨，電輔車時速20公里以上以上不供電，實際騎乘導致卡頓更易釀後車追撞是無腦設計，議員黃淑君批無助交通安全，交通局回應持續觀察2.0E使用情形。

新北市3月恢復YouBike前半小時免費後，YouBike議題再度延燒，民眾反映2.0E在燈號起步時容易產生卡頓，影響騎乘流暢度，甚至可能導致後方車輛追撞。騎士指出限速時速20公里反而增加加減速的不穩定性，影響通勤效率，也可能導致後車追撞，認為是無腦設計。不少網友建議相關單位親自體驗電輔車，了解限速對騎乘的影響，以便重新檢討相關政策。

新北市議員黃淑君表示，YouBike2.0E電輔車上路提供市民接駁另一個選擇，但是低速限的要求並無助於交通安全的提升，許多市民表示低速限的設定導致騎乘上更不安全，雙北應該重新考量速限規劃，落實便民的交通接駁設計。