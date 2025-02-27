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新北YouBike下月恢復前半小時免費 民怨電輔車卡頓「無腦設計」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市交通局宣布下月YouBike恢復前半小時免費，2.0E電輔車的時速20公里後不供電的限速政策再度引發熱議。本報資料照片
新北市交通局宣布下月YouBike恢復前半小時免費，2.0E電輔車的時速20公里後不供電的限速政策再度引發熱議。本報資料照片

新北市交通局宣布下月YouBike恢復前半小時免費，2.0E電輔車的時速20公里後不供電的限速政策再度引發熱議。許多民眾在網路抱怨，電輔車時速20公里以上以上不供電，實際騎乘導致卡頓更易釀後車追撞是無腦設計，議員黃淑君批無助交通安全，交通局回應持續觀察2.0E使用情形。

新北市3月恢復YouBike前半小時免費後，YouBike議題再度延燒，民眾反映2.0E在燈號起步時容易產生卡頓，影響騎乘流暢度，甚至可能導致後方車輛追撞。騎士指出限速時速20公里反而增加加減速的不穩定性，影響通勤效率，也可能導致後車追撞，認為是無腦設計。不少網友建議相關單位親自體驗電輔車，了解限速對騎乘的影響，以便重新檢討相關政策。

新北市議員黃淑君表示，YouBike2.0E電輔車上路提供市民接駁另一個選擇，但是低速限的要求並無助於交通安全的提升，許多市民表示低速限的設定導致騎乘上更不安全，雙北應該重新考量速限規劃，落實便民的交通接駁設計。

交通局則回應，YouBike2.0租賃站多布建於平地且多集中於人口密集之都會區域，YouBike2.0E電輔車具電力輔助，車輛提速相對2.0自行車快，考量在人車共道人行道行駛時與行人之速差，易提高騎士與行人間產生事故受傷的可能，後續會持續觀察2.0E使用情形，並搭配執行YouBike違規記點機制及檢討新北市人行與自行車騎乘環境，以保護行人、騎士平安。

民眾在網路抱怨，電輔車時速20公里以上以上不供電，實際騎乘導致卡頓更易釀後車追撞是無腦設計。圖／議員黃淑君提供
民眾在網路抱怨，電輔車時速20公里以上以上不供電，實際騎乘導致卡頓更易釀後車追撞是無腦設計。圖／議員黃淑君提供

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