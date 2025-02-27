新北祈福列車啟動 10條主題路線等你來打卡換文創商品

新北市政府將於明日啟動祈福路線集章活動，並推出10大主題「神助攻路線」。每條路線限量提供300台專屬列車廂文創商品，供民眾在完成祈福任務後兌換收藏。民眾可根據不同路線的特色，選擇適合自己的祈福行程，親自走訪廟宇進行打卡集章，串起屬於自己的2025幸福列車。

祈福列車活動將持續至6月30日，首波開放的路線為「富貴發達路」與「追分成功路」，接下來每兩周將開放兩條新路線，包括「情字這條路」、「增產報國路」、「保生健康路」、「女神追星路」、「肌肉發達路」、「劇迷朝聖路」、「秘境魔幻路」、「點石成金路」等。

以「富貴發達路」為例，該路線精選了10間新北特色廟宇，包括「中和南山福德宮」、「石碇五路財神廟」、「板橋區深丘福德宮」、「八里五福宮」、「金山財神廟」、「新莊武聖廟」、「林口洪福宮」、「三重同仁宮」、「三峽廣行宮」及「五股賀聖宮」。只要加入官方LINE帳號，在上述廟宇中集滿三間的電子打卡章，即可有機會獲得限量文創列車。

每條路線的列車編號均依照路線特色設計，具有特別的意涵。例如，「女神追星路」的列車編號以媽祖誕辰323為依據，而「肌肉發達路」的編號783則象徵青山步道的登山路線。「增產報國路」的車廂編號為163，代表祈求生生不息的祝福。

新北市民政局表示，為配合「2025雙北世運」盛會，本次活動將精選宗教觀光場所，並設計相關文創商品及周邊景點介紹。官方網站也提供英、日、韓、泰等多語言版本，希望吸引更多國際朋友透過宗教文化認識新北，並藉由特色宗教活動迎接世界各地的來賓。此外，民政局的粉專「新北民政保平安」也將推出特定任務，完成者可獲得限量列車廂。

活動期間，民眾可透過線上平台了解更多資訊，並參與祈福路線的打卡挑戰，感受新北市獨特的宗教文化魅力。