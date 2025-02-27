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淨耀法師追思…傅崐萁也到場 侯友宜頒新北第一張褒揚狀

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天頒發新北第一張褒揚狀給淨耀法師。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天頒發新北第一張褒揚狀給淨耀法師。記者葉德正／攝影

中國佛教會及慈法禪寺於今天在板橋體育館舉辦淨耀大和尚圓寂傳供讚頌大典，新北市長侯友宜代表市府出席，致贈新北第一張褒揚狀，感念法師畢生弘法利生、致力公益慈善事業，為社會帶來正向影響。

今天現場稍早除了賴清德總統，包括內政部長劉世芳、台北市長蔣萬安、花蓮縣長徐榛蔚、新竹市代理市長邱臣遠、花蓮立委傅崐萁、立法院前院長王金平、先嗇宮董事長李乾龍、立委洪孟楷等人都到場。

侯友宜表示，新北市第一張褒揚狀頒給淨耀法師，感謝法師對新北市的指引與貢獻。淨耀法師長年秉持「難行能行、難忍能忍」的精神，長年投身公益與教育，推動監獄輔導、青少年關懷、毒品防治等社會服務，展現大愛精神。他的身影遍布全台，無論是監獄中的受刑人、校園中的學子，甚至社會邊緣的弱勢族群，都曾受到法師的關懷與幫助。他留下的精神與理念，將持續影響更多人。

侯友宜說，淨耀法師一生致力於弘揚佛法、推動教育、關懷弱勢及戒毒輔導，曾擔任中國佛教會理事長、新北市佛教會理事長、新竹市佛教會理事長等多項重要職務，並創辦普賢慈海家園，幫助高風險少年重返正途。曾獲教育部教育有功個人獎、世界佛教聯合會世界佛教傑出領袖獎等多項殊榮。

民政局林耀長表示，新北市去年通過「新北市褒揚狀頒贈要點」，淨耀法師是要點通過後第一位頒贈人物。民政局說，法師無私奉獻恩澤四方，在每個社會角落默默耕耘慈善事業，為當代佛教傑出領袖，值得褒揚作為社會模範。市府團隊將持續秉持法師的精神，推動各項公益慈善事業，並鼓勵市民共同參與社會關懷，讓愛與善的種子繼續發芽茁壯。

新北市慈法禪寺住持淨耀法師。本報資料照
新北市慈法禪寺住持淨耀法師。本報資料照
淨耀大和尚圓寂傳供讚頌大典，先嗇宮董事長李乾龍（右起）、前立法院長王金平、花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁與內政部長劉世芳都到場。記者葉德正／攝影
淨耀大和尚圓寂傳供讚頌大典，先嗇宮董事長李乾龍（右起）、前立法院長王金平、花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁與內政部長劉世芳都到場。記者葉德正／攝影
淨耀大和尚圓寂傳供讚頌大典，台北市長蔣萬安（右）與立委洪孟楷（左）都到場。記者葉德正／攝影
淨耀大和尚圓寂傳供讚頌大典，台北市長蔣萬安（右）與立委洪孟楷（左）都到場。記者葉德正／攝影
淨耀大和尚圓寂傳供讚頌大典，先嗇宮董事長李乾龍（右起）、前立法院長王金平、花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁與內政部長劉世芳都到場。記者葉德正／攝影
淨耀大和尚圓寂傳供讚頌大典，先嗇宮董事長李乾龍（右起）、前立法院長王金平、花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁與內政部長劉世芳都到場。記者葉德正／攝影

佛教 侯友宜 傅崐萁 法師

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