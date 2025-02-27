北市花博公園1.5公頃迷宮花園 大小朋友都可遊憩

228連假將屆，台北市公園處表示，花博公園新生園區內占地1.5公頃迷宮花園，氛圍如歐式花園，有成人版和幼童版迷宮，民眾可趁連假期間帶小朋友到場遊憩，還能近距離賞花。

台北市政府工務局公園路燈工程管理處今天發布新聞資料指出，藏身在花博公園新生園區的迷宮花園，設計來自於陰陽五行的概念，大迷宮內有5個小迷宮，且以綠籬灌木間隔出不同高度，打造出成人版及幼童版迷宮。

公園處表示，迷宮花園的幼童版，綠籬採低矮樹蘭，讓小朋友有安全感，若遇花期，迷宮內還能近距離感受花朵的芬香，天氣好時，就如置身歐式花園。

公園處指出，由綠籬構成的迷宮花園在2001年完工，占地1.5公頃，當初由台北市文化局種植5萬棵以上的苗木，在新生園區以植樹、環保為主題打造而成，大人版迷宮環繞著幼兒版迷宮，綠籬採較高的垂榕，產生視覺遮蔽，適合親子一同挑戰。

此外，迷宮花園的綠籬平均2個月就進行修剪維護，以保持迷宮的優美整齊外觀。迷宮花園外放置許多富有童趣的大型彩色混凝土管，是人氣拍照打卡點，讓民眾可留下珍貴回憶的照片。

公園處表示，迷宮花園外的大型彩色混凝土管，設置椅子可供休憩、遮陽、躲雨，還能近距離看見劃過天際的飛機，因戶外野餐是近期最熱門的休閒活動，迷宮花園附近的草皮區也常見許多民眾帶小朋友到場，享受大自然。

公園處指出，花博新生公園內還有其他適合拍照打卡及休憩野餐地點，民眾可趁假日或連假期間攜家帶眷到場徜徉在滿園的綠意，並感受漫步在城市森林的樂趣。