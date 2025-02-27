趕上棒球熱！新北鹿角溪棒球場拚10月開工

近年台灣掀起一股棒球熱，都會區民眾假日也喜歡和三五同好打球紓壓，新北市高灘處選址在鹿角溪身障棒壘球場旁腹地新建1座尺寸符合規定的簡易球場，將打造完善的棒球運動園區，工程在2月24日開工，拚今年10月完工，為新北增添運動場域。

新北市高灘處長黃裕斌指出，大漢溪左岸河濱高灘地園區富具遊憩發展潛力，因應鶯歌至新莊大漢溪堤外便道於去年7月中旬開放通車，新北市高灘處為完善大漢溪左岸鹿角溪棒球場地，選址在鹿角溪身障棒壘球場旁腹地新建1座尺寸符合規定的簡易球場，致力打造完善的棒球運動園區，

黃裕斌表示，因堤外道路建置完工開放，鹿角溪原住民主題部落公園旁原有棒球場，因緊鄰道路，考量民眾行車安全及場地完善等因素，選定於鄰近已有3座壘球場及1座身障棒壘球場的合適高灘地新建棒球場，並規畫步道路徑，打造完整的棒球運動園區，未來市民可到當地進行球類練習活動、散步遊憩或舉辦各級賽事等，能享受到更加友善、便利的空間配置，更進一步推動棒球運動的發展。

隨著台北大巨蛋開張、十二強棒球賽衝出佳績等，台灣近年有一股棒球熱潮，也激發新北市民對棒球運動的熱情，黃裕斌說，球場完工後，市民可在嶄新的棒球場內揮灑汗水，感受棒球運動的魅力，也提醒施工期間將有機具進出鹿角溪高灘地園區，請市民多包涵。