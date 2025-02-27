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趕上棒球熱！新北鹿角溪棒球場拚10月開工

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
鹿角溪棒球場空拍現況圖。圖／新北市高灘處提供
鹿角溪棒球場空拍現況圖。圖／新北市高灘處提供

近年台灣掀起一股棒球熱，都會區民眾假日也喜歡和三五同好打球紓壓，新北市高灘處選址在鹿角溪身障棒壘球場旁腹地新建1座尺寸符合規定的簡易球場，將打造完善的棒球運動園區，工程在2月24日開工，拚今年10月完工，為新北增添運動場域。

新北市高灘處長黃裕斌指出，大漢溪左岸河濱高灘地園區富具遊憩發展潛力，因應鶯歌至新莊大漢溪堤外便道於去年7月中旬開放通車，新北市高灘處為完善大漢溪左岸鹿角溪棒球場地，選址在鹿角溪身障棒壘球場旁腹地新建1座尺寸符合規定的簡易球場，致力打造完善的棒球運動園區，

黃裕斌表示，因堤外道路建置完工開放，鹿角溪原住民主題部落公園旁原有棒球場，因緊鄰道路，考量民眾行車安全及場地完善等因素，選定於鄰近已有3座壘球場及1座身障棒壘球場的合適高灘地新建棒球場，並規畫步道路徑，打造完整的棒球運動園區，未來市民可到當地進行球類練習活動、散步遊憩或舉辦各級賽事等，能享受到更加友善、便利的空間配置，更進一步推動棒球運動的發展。

隨著台北大巨蛋開張、十二強棒球賽衝出佳績等，台灣近年有一股棒球熱潮，也激發新北市民對棒球運動的熱情，黃裕斌說，球場完工後，市民可在嶄新的棒球場內揮灑汗水，感受棒球運動的魅力，也提醒施工期間將有機具進出鹿角溪高灘地園區，請市民多包涵。

前往球場交通資訊，自行開車以「鹿角溪人工濕地」或「鹿角溪身障棒壘球場」為導航點，均可沿大漢溪堤外便道抵達；或往樹林方向，開至樹林環漢路五段，從鹿角溪越堤道進入，可停放於鹿角溪人工濕地停車場再步行抵達。若搭大眾運輸，可搭乘台鐵火車至南樹林站，轉乘公車藍38、847至大同國小站後，往鹿角溪人工濕地方向行走即可到達。

新北市高灘處新建鹿角溪棒球場選址位置現況照與模擬圖。圖／新北市高灘處提供
新北市高灘處新建鹿角溪棒球場選址位置現況照與模擬圖。圖／新北市高灘處提供
新設球場選址於既有鹿角溪棒球場旁。圖／新北市高灘處提供
新設球場選址於既有鹿角溪棒球場旁。圖／新北市高灘處提供

新北 棒球 運動

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