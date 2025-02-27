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228連假台北市櫻花大爆發 「這裡」可以搭貓纜賞飛寒櫻

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
明天是228連假，台北市指南風景區是近年興起的賞櫻景點。圖／大地工程處提供
明天是228連假，台北市指南風景區是近年興起的賞櫻景點。圖／大地工程處提供

明天是228連假，台北市指南風景區是近年興起的賞櫻景點，2月中下旬櫻花陸續綻放是後山祈福山徑近500株飛寒櫻，也就是「台版粉紅富士櫻」會盛開，花況預計到3月中旬，北市大地工程處推薦民眾趁著連假或是周末假日把握最佳賞花期。

大地處表示，指南風景區每年擁有2波的櫻花季，通常在2月初的時候可以到前山指南宮欣賞大漁櫻，到2月中下旬陸續綻放是後山祈福山徑的將近500株飛寒櫻。飛寒櫻花是富士櫻和吉野櫻的混種，又稱「台版粉紅富士櫻」。

民眾可搭乘大眾運輸，搭貓纜可抵捷運「動物園站」後再步行前往搭乘貓空纜車，至「纜車指南宮站」直達指南風景區。

大地處指出，近年來整合附近的賞櫻步道，櫻花將山林妝點的美輪美奐，一整排的櫻花就佇立在祈福山徑兩旁，散步在櫻花樹海下，可打卡拍美照，非常浪漫，且沿途的步徑都非常平坦，很適合帶著老人、孩子一起去賞櫻。

大地處說，民眾沿著山徑走到山頂處，還能飽覽一望無際的台北天空，可在祈福鐘許願，觀賞櫻花之外，步道兩側種植了豐富的植物，有許多鳥類、小動物聚集，賞花之餘別忘了尋找看看生物們可愛的身影。來指南風景區賞櫻花，還可搭乘貓空纜車到鄰近貓空茶園品茗。

交通方式如下：

大眾運輸

搭乘貓纜：捷運「動物園站」，再步行前往搭乘貓空纜車，至「纜車指南宮站」直達指南風景區。

搭乘公車：搭乘棕5或530號公車，於指南宮站牌下車，再步行約30分鐘，即達目的地。

健走路線

竹柏參道入口牌樓：台北市文山區指南路三段33巷

捷運：捷運「動物園站」下車後，搭乘棕15公車至「北政國中站」下車，沿指南路三段步行，即可見指南路三段33巷口指引牌。

公車：搭乘棕5、棕15、小10至「北政國中站」下車，沿指南路三段步行，即可見指南路三段33巷口指引牌。

明天是228連假，台北市指南風景區是近年興起的賞櫻景點。圖／大地工程處提供
明天是228連假，台北市指南風景區是近年興起的賞櫻景點。圖／大地工程處提供
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明天是228連假，台北市指南風景區是近年興起的賞櫻景點。圖／大地工程處提供
明天是228連假，台北市指南風景區是近年興起的賞櫻景點。圖／大地工程處提供
明天是228連假，台北市指南風景區是近年興起的賞櫻景點。圖／大地工程處提供
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動物園 櫻花季 貓空纜車

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