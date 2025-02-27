30歲女性也會骨質疏鬆？北市副議長要求納入免費健檢

北市65歲以上長者逾57萬人，衛生局每年提供包含骨密度檢查的免費老人健檢，但北市議會副議長葉林傳建議市府應放寬女性市民年齡限制，讓30歲以上女性市民也能享有。衛生局說，她們的骨質仍在上升，建議著重運動、飲食攝取鈣質等方式，提升骨本。

北市老健檢查項目分為A（腦肺）、B（腹部超音波）、C（骨密肌力）3項方案，設籍北市滿65歲以上或55歲以上原住民長者可擇一受檢且每年皆可選擇，共同檢查項目為健康史、身體評估、尿液常規檢查、憂鬱症篩檢等。

衛生局今年免費老健名額為7萬3170人，特約醫事機構更增至29家醫院、45家診所共74家，其中50家可提供A方案、B方案68家、C方案35家。其中，去年起增加的C方案，可做DXA骨密度檢查、肌少症篩檢（小腿圍）等項目，今年也提升至1萬8259個名額。

不過，葉林傳接獲市民反映，DXA骨密度檢查僅免費提供65歲、原住民55歲以上長者，無法有效保護女性市民健康。

葉林傳說，國健署資料指「無聲疾病」骨質疏鬆症會使骨骼變薄、密度降低和失去強度，多數人直到輕微跌倒或碰撞後才察覺，防治絕不是等到年長才來做。人體骨骼30歲以前達高峰，隨年齡增加、骨質密度逐年減少，專家建議女性30歲至40歲間就應開始DXA骨密度檢查，他認為市府應推動30歲以上女性市民免費骨密度檢查。

33歲吳小姐認為，自己還年輕，首要顧及不會是骨質疏鬆，反而是年輕人作息不正常、外食族、熬夜等狀況，容易產生脂肪肝、甚至可能的婦科疾病，若有相關補助更好，畢竟政府補助總有優先順序。

衛生局健康管理科長林雪蘭回應，30歲女性的骨質仍在上升中，建議著重運動、透過飲食攝取充分的鈣質及維他命D等方式提升骨本，衛生局持續加強衛教宣導預防骨質疏鬆，並依專業評估、民眾健康狀態及中央政策，隨時調整服務方向。2023年依專家建議，去年增加老人健檢C方案骨密度篩檢，持續媒合院所加入、提升服務量能。

林雪蘭表示，每周五統計及公告老健最新預約概況，截至2月21日已取號4萬5216名、61.8%，目前尚有2萬7815個名額，後續視民眾預約情況，評估是否增加名額。